晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》喝酒助眠卻失眠？醫揭真正主因

酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。
健康醫療網

健康醫療網

2023/12/27 11:58

一位46歲職業婦女工作和家庭兩頭燒，壓力大到頻頻失眠，喝紅酒助眠，越喝越多，睡前要喝下一整瓶才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著，因此到醫院身心門診求助。

酒精恐影響睡眠品質　惡性循環失眠更嚴重

澄清醫院中港分院身心門診醫師林靖容解釋，依賴酒精入睡，最好戒除，因為酒精是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，實際上，酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

醫師提醒，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠。（https://www.freepik.com/）

就醫尋協助　對症下藥治療為上策

經身心診談後，診斷該婦女因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，醫師要求該婦女不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，並叮嚀要按時回診，依據她的狀況調整藥物及安排心理治療，從生理和心理緩解她的酒精依賴，三個月後，該婦女不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

酒精飲料國際列致癌風險 　任何程度都不安全

林靖容強調，酒精飲料早已被國際癌症研究機構列為有致癌風險之虞，世界衛生組織亦指出任何程度的飲酒對健康都是不安全的。除了影響肝臟、心臟、腸胃、腦等器官，罹患癌症的機率也會大大增加，也可能會出現憂鬱、妄想、幻覺、認知功能退化等精神疾病。

失眠原因多　依賴酒精非正解

林靖容提醒，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠，失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 喝酒助眠卻失眠？醫揭真正主因

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書