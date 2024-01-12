自由開講》談台灣「民主路」向前行

◎陳逸南

依自由時報1月11日A3版報導，前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。民進黨批評，國民黨的外交路線就是與中國綁在一起，馬英九嚴重失言，台灣人民不能接受，且國民黨總統候選人侯友宜兩岸政策的導師是馬英九，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。

記起18年前，李前總統登輝先生2005年10月20日在華府「國家記者俱樂部」講詞「台灣民主之路」指出，「台灣的民主化威脅從何而來？台灣還有些政黨具有「反民主」的意識形態，這些威權體制下的既得利益，更不能面對威權體制瓦解的事實，企圖以意識形態來迷惑人民，以取代人民的自由選擇。」詳見2006年1月出版《台灣民主之旅─2005年李前總統美國行紀實》第80頁「台灣民主之路」（Taiwan's path to Democracy）。

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不久前，國民黨總統候選人侯友宜先生曾經論及在世界第三波民主化潮流，台灣要努力推動民主化，而前述馬前總統的「相信習近平」的倡議，將不利於台灣「民主路」向前行，以及民主的鞏固，因為「中國式民主」與西方社會的民主有很大的差異。且有關人民的生活形式、文明水準、價值觀念，以及人權保障等，共產中國與民主台灣比較，二者有明顯的差異。

不久前，國民黨總統候選人侯友宜（中）先生曾經論及在世界第三波民主化潮流，台灣要努力推動民主化，而前述馬前總（左）的「相信習近平」的倡議，將不利於台灣「民主路」向前行，以及民主的鞏固，因為「中國式民主」與西方社會的民主有很大的差異。（報社合成／資料照、路透社）

我們發現這股「反民主」的力量，在台灣仍然猖獗，並得到中國專制政權的撐腰支持。目前，台灣內部以意識形態為包裝的「反民主」勢力，更加猖獗，前述馬前總統倡議「相信習近平」，即為一例。

再者，透過民主的途徑（民主路）認同台灣，是台灣民主最有效的保障。不過，台灣近年由於中國因素的介入，例如假訊息、選舉活動期間的多樣式介選等，這是關心台灣民主發展的人士不可忽視的問題。台灣在「第三波」取得的民主成果，必須進一步鞏固，不能走上倒退之路。

平心而論，從地緣政治的觀點來看，台灣民主的鞏固，正維繫者印太地區及世界的安全保障及和平、繁榮。2024年總統及立法委員選舉，台灣人民要發揮智慧，不要被「反民主」政客欺騙了。大家同心協力，堅定地在民主路上向前行，迎向台灣光明的未來。

（仲裁人）

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