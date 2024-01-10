自由開講》我們願保國衛民，但請給消防員充分訓練、裝備，確保清楚分工！

◎鄭少書

飛彈也好、衛星也好，9日下午，幾乎每個臺灣人都收到了對岸發射載具臨空的的國家級警報，在警報訊息最後面的「通報警消人員處理」卻讓許多外勤消防人員滿頭問號。

消防員滅火、跑救護是沒問題的，部分的消防隊，處理化學物質洩漏也還可以。

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消防員滅火、跑救護是沒問題的，部分的消防隊，處理化學物質洩漏也還可以。（資料照）

但天上有不明物體掉下來我還真沒學過怎麼處理，飛機有加油，掉下來要用泡沫滅火我知道，但飛彈呢？固態燃料跟液態燃料處理有何差異？殘餘燃料有沒有毒？民眾遭受污染如何清除？哪些現場可以接近？能不能射水，如果是集束炸彈要怎麼處理？要如何識別未爆彈？以何種方式在未爆彈環境作業才合適？跟國軍如何分工？殘骸需要由消防員幫忙國軍搜集嗎？有沒有哪些東西是不能碰的？以上從來沒有建立任何指導原則，而我們身上的裝備也僅設計來處理一般火警，大家在電視機前看到烏克蘭消防員身上穿的防彈背心跟頭盔，我們是一個也沒有。

當國家瀕臨兵戰兇危，國軍官兵在前方抗敵之際，全國軍民必將承受一定程度戰火波及，屆時警消人員處理範圍到底包含哪些？要如何與國軍配合？電話斷訊時彼此如何用互不相容的無線電聯繫？即使承平時期人力物力也常呈現滿載狀態的警消醫護體系，在戰爭中承受損失後，又要如何應付比本來更多的工作？很顯然我國沒有太多規劃，抗中保台究竟是凝聚人心的口號還是政府的實質行動，我沒有答案。

（消防員工作權益促進協會副理事長）

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