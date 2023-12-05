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自由開講》少批評多鼓勵！國軍招募如何可以更好？

2023/12/05 11:04

◎莊繼華

在近期的國軍招募制度調整中，儘管一些問題受到了社會人士的關注和批評，但筆者認為這是一個促使國軍更進一步提升效能的契機，我們應以少批評多鼓勵的思維，思考國軍招募如何可以更好？以下是一些建議，將能幫助國軍更好、更快地應對少子化問題帶來的的招募挑戰，同時促進國軍的現代化發展：

圖為國軍招募攤位。（資料照）

提升招募制度的透明度與效能

1. 重新分配招募責任：基層部隊應回歸戰訓本務，招募責任應由專門的招募組專責執行。這將有助於減輕基層官兵的負擔，讓他們更專注於訓練與準備戰備。

2. 建立招募人員輪調規定：確保招募人員按時歸建並輪調，以維持其與基層單位的緊密聯繫，提高對部隊實況的瞭解。

3. 合理獎勵制度：獎勵機制應合理化，不僅關注招募組的成效，也應考慮基層部隊的戰訓績效。獎勵應更加平衡，以鼓勵全體參與國軍發展的成員。

優化人才管理與留營率提升

1. 重視單位留營率：將各單位的留營率列入考績評估，以激勵主官注重提高單位向心力與留營率。這有助於建立穩定的部隊人力。

2. 改革管理方式：進行軍務革新，對現有的行政程序和管理方式進行大刀闊斧的改變，提高部隊運作效能。這包括減輕基層官兵的行政負擔，以維護其工作熱忱。

3.建立正向形象：軍中應該致力於打造正向形象，提升官兵的專業認同感。這有助於留住現有人才，減少流失，同時也有助於改善外界對國軍的印象。

促進戰備與發展現代化國防

1. 提高招募效能：透過更精準的招募策略，針對少子化等問題，積極尋找具有高潛力的新血。這可以通過更好的宣傳和推廣，使年輕一代對參軍產生積極興趣。

2. 注重軍事專業培訓：強調招募人員的軍事專業培訓，使其具備更強大的實戰能力。這有助於提高國軍整體的作戰效能，同時也提高參軍的職業滿意度。

3. 積極推動科技應用：將科技融入國防領域，培養更多的科技專業人才。這有助於國軍在現代化戰爭中更好地應對高科技挑戰。

筆者認為這些建議的實施有助於改善國軍的現行狀況，同時促進國軍向現代化和更有效的方向發展。我们期望政府和相關單位能夠關注這些問題，共同努力建立更強大的軍事力量，以在中共威脅下，持續確保臺灣的安全與發展。

（軍事研究人員）

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