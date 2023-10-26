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自由開講》從「人口結構」與「戰爭型態」看義務役投入主戰部隊》

2023/10/26 15:24

Arthur Louis

日前有媒體報導「邱國正認了，義務役可調戰鬥支援部隊」文中指稱：「三軍主戰部隊編現比不及8成，義務役男有機會編入主戰部隊上戰場…行政院長陳建仁否認；但國防部長邱國正23日指出，面對少子化，國軍要想辦法調整，義務役或役期較短的官兵，有些可以調到戰鬥支援部隊；副部長柏鴻輝也指出…穿上軍服都是軍人，就有保家衛國責任」 仔細考究，文中批評的大前提圍繞在關於「義務役有機會編入主戰部隊上戰場」之問題，而該前提在兩個面向上看來均實屬荒謬，即「人口結構」與「戰爭型態」。

我國人口結構問題，當前國軍招募已然困難重重，編現比低下也非國軍之錯，在此局勢緊張，兵力需求大增之際，將義務役男投入主戰部隊，滿足國防需求實是時勢所趨。（本報資料照）

少子化衝擊下的國軍現況

去（111年）年我國出生人口約為14萬人，若男女大致相當，則有7萬名男嬰出生。18年後這批男嬰將成為役男，為未來國防人力之主要基礎，扣除夭折、體位、出國留學…等問題後，假設可徵召率為70%，則當年度的民國129年，我國會有4萬9千名役男可供徵召。

而國軍111年之招募目標約為2萬人，若未來國軍編制員額和男女比（85:15）均維持不變，且留營率提高，招募需求下降，以每年需招募1萬5千人，且其中之85%需求為男性計算，可知民國129年國軍應徵召1萬2,750名男性，然而當年度可徵召役男僅有4萬9千人的狀況下，從軍率可能需高達26%（即每4人即需有1人自願從軍）才能滿足國防需求；即使不以18年後觀之，以民國94年20萬出生人口換算，今年之徵召率亦需達到20%才有可能完成招募目標；職是之故，因我國人口結構問題，當前國軍招募已然困難重重，編現比低下也非國軍之錯，在此局勢緊張，兵力需求大增之際，將義務役男投入主戰部隊，滿足國防需求實是時勢所趨。

臺海戰爭型態，使部隊更無主戰、守備之分

且就臺海戰爭型態而言，多數義務役男集中於陸軍部隊，一旦戰爭進入陸戰階段，則全島皆為戰場，並無前後方之分，所謂「主戰、守備」部隊，皆有守土抗戰之責，更遑論該區分與其說是任務劃分，不如說是裝備劃分更為妥當，在國土防衛任務上，陸軍長年以「拘束打擊」戰術作為基本作戰想定，即守備部隊率先於灘頭拘束共軍，打擊部隊伺機投入兵火力，機動穿插，分割並殲滅共軍；即使義務役男進入守備部隊，仍要擔負起拘束共軍之作戰任務，在上戰場問題上，並無所謂主戰、守備之分。

操弄義務役上戰場是假議題

無論如何，在臺灣，一旦戰事一開，無論軍民皆已置身戰場，所有人都有保家衛國之責；且不論就「人口結構」與「戰爭型態」來看，義務役投入主戰部隊均勢在必行，有心人士及親中媒體惡意操弄「義務役編入主戰部隊上戰場」，攻擊政府政策，意圖削弱國防、離間民眾與政府向心，實則是罔顧人口結構與臺海戰爭型態之事實，且更忽略譴責臺海局勢升溫之罪魁禍首-中國共產黨；其用心之險惡、甘為敵國喉舌之醜態，令人不齒。

（作者為軍事研究人員）

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