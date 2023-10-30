自由開講》共軍「危險攔截」美軍機 凸顯軍事素質低落程度

◎胡尼克

美中關係持續緊張，也經常互控對方挑釁，美軍在日前發布聲明並公布影片指，一架中共戰機在南海空域對美國空軍B-52轟炸機進行不安全的攔截動作，雙方相距10英尺（約3公尺）；對此，美軍表示這名中共飛行員「以不安全和不專業的方式飛行，以不受控制的超速接近，在B-52下方、前方和距其10英尺（約3公尺）的範圍內飛行，表現出糟糕的飛行技術，使兩架飛機面臨相撞的危險」太平洋司令部在日前的聲明中還指「我們擔心這名飛行員沒有意識到他差點就造成了碰撞」。

美國印太司令部公布的影像截圖顯示，共軍一架殲十一戰機廿四日在南海上空逼近攔截一架美軍B-52轟炸機，兩機一度相距不到三公尺。（美聯社）

另根據媒體報導，美國國防部日前發布年度「中共軍力報告」，報告也揭露共軍自我評估己方的缺點，包含「五個不會」、「兩個不相適應」、「兩個差距很大」、「兩個能力不夠」及「三個能不能」；報告中分析出，這些評估也代表中共高層對於共軍在實戰條件下進行聯合作戰準備與能力的真實焦慮。

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報告裡提到，共軍發現對部隊指揮官和軍官素質和能力的擔憂，許多口號提到這個問題。例如「五個不會」就是指出指揮官不會判斷形勢、不會理解上級意圖、不會定下作戰決心、不會擺兵布陣、不會處置突發狀況；「兩個能力不夠」則是指出共軍自評打現代化戰爭的能力不夠，以及各級幹部指揮現代化戰爭的能力不夠；「兩個差距很大」是指來強調對於部隊真實持久作戰能力的擔憂，一是指共軍現代化水準與國家安全需求差距很大，二是指與世界先進軍事水準相比差距很大；至於「兩個不相適應」，是指說共軍自評實力仍無法，一、打贏資訊化條件下的局部戰爭，二、無法在新世紀、新階段的的背景下，履行共軍的歷史使命；最後「三個能不能」指的是共軍能不能始終堅持住共產黨的絕對領導，在黨和人民需要時，共軍能不能打勝仗，各級指揮官能不能帶兵打仗、指揮打仗。

由此可見，共軍這五個口號反映出，自二○一五年軍改以來，以及推動聯合作戰能力，中共也在審視各軍種間有無能力彼此合作，面對新的衝突，以及面對是否有能力應對現代化戰爭；對此，目前從外部還無法看到共軍是否有對美國或臺灣在印太地區新的部署、作戰型態的改變，儘管共軍自評軍事有五大弱點，但我國軍仍不敢鬆懈，持續做好戰備整備，防止敵人有機可趁。

（國家安全研究生）

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