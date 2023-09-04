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自由開講》國軍「編現比」低於警戒 應務實面對人力問題！

2023/09/04 15:29

◎陸官人

近年來，每年的九三軍人節，一系列的軍人形象宣傳活動與敬軍活動，把國家安全、軍人和民眾緊密的連結在一起，讓軍人覺得是最榮耀、最感動、感受最有存在價值的一天，同時也成功喚起民眾對軍人的正面態度與全民國防的認知。然而，過了軍人節，我們必須回過神來嚴肅地面對國軍所面臨嚴峻的挑戰。

首先，在兩岸情勢嚴峻之際，影響青年從軍意願，編現比已經低於維持國家安全的警戒線，使得原本年輕人不願意到第一線野戰部隊的情形雪上加霜，對戰力造成嚴重衝擊。

圖為國軍示意圖。（資料照）

其次，人力不足，工作或演訓任務卻不能停止，每個人的負荷會必然加重，不斷地執勤和下基地，不能喘息、不能休假，也不能進修，如果再加上一些主官領導統禦不好的因素，難以留住基層人力，這也就是留營率偏低的原因。

第三、軍人是賣命的工作，戰時隨時要準備捐軀殉國，平時雖然可以休假或下班，但是軍人是保國衛民的天職，平時24小時待命，只要有狀況就要返營，遇颱風陸上警報發布，災防中心一級開設，必須召回主官、副主官警戒，所屬待命或預置兵力自不在話下，災後重建也要派遣兵力投入，這些都是軍人在戰訓本務之外額外且辛苦的任務，沒有任何加班費，對照同樣執勤的文官按每日薪資發給加班費，如此額外的防災、救災和一國兩制的差別待遇，如何說服軍人留下來犠牲奉獻？

第四、依據112年國人平均薪資4.8萬，相當於少尉薪水，不過從人力結構來看，佔大多的基層士官兵卻在平均薪資水準之下。日前有一則新聞指出年輕人寧願去便利商店領四萬元薪資，也不願意當兵，這是非常真實的現況。當軍人每天都有無形的壓力和責任，也被社會以高道德標準檢視，休假時不像一般民眾想去哪裡就去哪裡，就是基層官兵口中的不自由，如果計算執勤、演訓、加班及防、救災，以時數來計算實際薪資可能低於基本工資，這樣的待遇造成年輕人不願意當兵，當了兵的也不願意留下來，那些關在冷氣房思考的長官（尤其是在行政院裡總是阻止調整軍人待遇的長官們），應該要認真思考面對這一個將來會造成國安問題的嚴肅議題。

最後，我們再看看整體國軍的待遇。因為救災和兩岸情勢的嚴峻，國人對國軍的看法有明顯的提升，不過軍人的優待少之又少，唯一可以說服軍人留下來的原因，只剩下退休俸，這也就是為什麼年輕軍官只要滿20年就想退伍離開軍中，這種現象相當嚴重，因為沒有人想在20年之後當廉價勞工，造成部隊有經驗人力短缺和斷層。國軍培養一個優秀的軍人必須要很長的時間， 20年的優秀軍人留不住，造成劣幣驅逐良幣的反淘汰現象。另外，一年期徵兵，竟然把士兵的待遇拉到和志願士兵相近，只差一萬元，這種未經研究的荒唐做法，已經造成反招募的後遺症，在上位者不能只是一昧地要求基層達成招募的要求，卻沒有配套措施增加誘因，並減少政策的衝擊，這些辛苦的招募員如何為無米之炊。

國軍以保國衛民為天職，平時以堅強的戰力嚇阻敵人侵犯，一旦有外部勢力，企圖侵犯我國領土主權，國軍將以捍衛領土主權的決心與馬革裹屍的豪情，隨時準備為國捐軀，但是先決條件是要有足夠的誘因先把這些人留下來，培養保國為民的壯志豪情，畢竟重賞之下必有勇夫。高高在上的行政院的長官們，應該要撥空下來了解基層官兵的辛苦，國家不是沒有錢，不需要的花太多預算就可以調整待遇把人留下來，現在不做，等到人都走光了，經濟再好，國家再富裕，也沒有辦法確保國家安全了。

（現役少將）

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