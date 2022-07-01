自由開講》女性中上將，令人期待！

陳宏煇

國部日前舉行上半年度晉升將官典禮，總統蔡英文更是親臨為新科將領勗勉，此次國軍共晉升6名中將、19名少將，其中令人矚目的是有兩名新科女將領，而現役女將領人數共4人，也創下歷史新高紀錄。

國部日前舉行上半年度晉升將官典禮，總統蔡英文更是親臨為新科將領勗勉，此次國軍共晉升6名中將、19名少將，其中令人矚目的是有兩名新科女將領，分別為馬防部政戰主任龔瓊玉少將（右二）及國防部通次室發規處長蕭人瑾（右一）。（資料照）

筆者認為，現代社會基於自由、平等、民主與人權，性別平等已是普世價值。而多年來，臺灣社會在法令政策推動及多元對話後，再加上蔡總統上任後的推波助瀾，性別平權在臺灣特別受到重視，女性在各行各業中逐漸展嶄露頭角，尤其是在男性居多的軍隊裡，女性將官的拔擢更是男女平權的一大展現。

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事實上，根據國防部去年所公布的統計數據，國軍女性軍士官兵占國軍比例為百分之十五點六，相較2013年的百分之七點六，不但呈現倍數成長，而且人數增長更超過兩萬六千人，顯見國軍逐漸落實性別平權，不管是在軍校生的女性教育權、在部隊的女性工作權，以及女性將官的成就表現上，都有女性溫柔而堅毅的力量在其中。

筆者相信，現階段國軍或許尚未有女性中將的誕生，但隨著1994年陸海空三軍官校首批正期班女性學生畢業分發部隊，並在部隊各自努力與奮鬥迄今23年，未來女性指揮官、女性艦長、女性聯隊長將會愈來愈多，不久的將來，女性中將，甚至是女性上將都有可能出現，令人期待！

（軍退）



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