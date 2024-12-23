自由廣場》止戰之道必須不畏戰

◎ 王美琇

藍白國會暴力強行通過傷害民主的三大法案，他們的惡行惡狀已自我證實：中國國民黨和民眾黨就是台灣最大的民主危機和國安危機。

中國絕對無法用武力拿下台灣，除非台灣內部自我崩潰。武力犯台必將造成中共政權瓦解的重大危機：包括引發全世界經濟危機而被各國經濟制裁；美國勢必趁機將其最大競爭對手中國一舉殲滅 。武力犯台的代價實在太大，中國的上上策會以不戰而屈人之兵︱「裂解台灣，台灣香港化」為其戰略首選。

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台灣國會之亂恰恰就是中國的如意算盤。國民黨為奪權不惜摧毀台灣的民主憲政，加上民眾黨八席挹注，看起來似一步步走上中國的算計。這個棋局是中國最樂見的。對中國而言，扶持一個傀儡政權是代價最小的併台之道；而國民黨「大中國意識型態」傾向恰與中國不謀而合。利用國民黨來裂解台灣進而奪取台灣，就是「不戰而屈人之兵」的上上策。

面對國會之亂，全國關注民主危機人士慎重關切民進黨如何因應。個人認為，黃帝穎律師提出「行政院長不副署」將違憲亂政法案退回立法院，應是最有效的遏阻手段。至於陳英鈐教授認為提出不副署只會擴大僵局，藍白會拒審預算讓政府甚麼事都做不成。我對此有不同看法。

有時候，解決最困難的僵局必須有不害怕衝突的「戰爭邊緣論」打算，也就是雙方逼到臨界點，也許才能出現改變局面的某種契機。如果民進黨一再怯戰或退讓，最終會造成藍白繼續步步進逼、軟土深掘；也會讓支持者大失所望甚至信心動搖，導致進退失據、全面潰敗。

其次，若藍白拒審年度預算，政府並不會就此停擺，依然可就年度預算法繼續推動相關業務。台灣和美國特定州政府會關門不一樣，這是確保政府有效運作的安全閥。

再強調，中國要武力奪台絕非容易，除非內部自我崩潰。目前最大危機就在內部。國民黨已成為台灣最大的民主和國安危機，他們的所作所為都與中國併台計謀相互呼應，甚有裡應外合之嫌。

民進黨要堅定「不畏戰才能止戰」立場，行使正當防衛民主的合法手段，為所當為；熱愛民主自由的有志之士也不會坐以待斃。台語說「不要太超過」，一旦國眾兩黨侵犯到忍受極限，人民力量必將再起，反擊力道一定超乎他們想像。人民再起力量不只黨外、野百合、太陽花和青鳥世代，手燈族追星世代也已入陣。犯眾怒的結果就是「國民黨不倒，台灣不會好」運動必將在全國各地遍地烽火、在地燎原。

國民黨向民主宣戰，逼得台灣人只好向國民黨宣戰！朋友們，守護台灣民主的戰役不能沒有你，止戰之道必須不畏戰，讓我們一起用最大的努力，把台灣最大的民主禍害—中國國民黨和民眾黨終結掉吧！

（作者為辜寬敏基金會董事長、五一九行動組合召集人）

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