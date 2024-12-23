晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》止戰之道必須不畏戰

2024/12/23 05:30

◎ 王美琇

藍白國會暴力強行通過傷害民主的三大法案，他們的惡行惡狀已自我證實：中國國民黨和民眾黨就是台灣最大的民主危機和國安危機。

中國絕對無法用武力拿下台灣，除非台灣內部自我崩潰。武力犯台必將造成中共政權瓦解的重大危機：包括引發全世界經濟危機而被各國經濟制裁；美國勢必趁機將其最大競爭對手中國一舉殲滅 。武力犯台的代價實在太大，中國的上上策會以不戰而屈人之兵︱「裂解台灣，台灣香港化」為其戰略首選。

台灣國會之亂恰恰就是中國的如意算盤。國民黨為奪權不惜摧毀台灣的民主憲政，加上民眾黨八席挹注，看起來似一步步走上中國的算計。這個棋局是中國最樂見的。對中國而言，扶持一個傀儡政權是代價最小的併台之道；而國民黨「大中國意識型態」傾向恰與中國不謀而合。利用國民黨來裂解台灣進而奪取台灣，就是「不戰而屈人之兵」的上上策。

面對國會之亂，全國關注民主危機人士慎重關切民進黨如何因應。個人認為，黃帝穎律師提出「行政院長不副署」將違憲亂政法案退回立法院，應是最有效的遏阻手段。至於陳英鈐教授認為提出不副署只會擴大僵局，藍白會拒審預算讓政府甚麼事都做不成。我對此有不同看法。

有時候，解決最困難的僵局必須有不害怕衝突的「戰爭邊緣論」打算，也就是雙方逼到臨界點，也許才能出現改變局面的某種契機。如果民進黨一再怯戰或退讓，最終會造成藍白繼續步步進逼、軟土深掘；也會讓支持者大失所望甚至信心動搖，導致進退失據、全面潰敗。

其次，若藍白拒審年度預算，政府並不會就此停擺，依然可就年度預算法繼續推動相關業務。台灣和美國特定州政府會關門不一樣，這是確保政府有效運作的安全閥。

再強調，中國要武力奪台絕非容易，除非內部自我崩潰。目前最大危機就在內部。國民黨已成為台灣最大的民主和國安危機，他們的所作所為都與中國併台計謀相互呼應，甚有裡應外合之嫌。

民進黨要堅定「不畏戰才能止戰」立場，行使正當防衛民主的合法手段，為所當為；熱愛民主自由的有志之士也不會坐以待斃。台語說「不要太超過」，一旦國眾兩黨侵犯到忍受極限，人民力量必將再起，反擊力道一定超乎他們想像。人民再起力量不只黨外、野百合、太陽花和青鳥世代，手燈族追星世代也已入陣。犯眾怒的結果就是「國民黨不倒，台灣不會好」運動必將在全國各地遍地烽火、在地燎原。

國民黨向民主宣戰，逼得台灣人只好向國民黨宣戰！朋友們，守護台灣民主的戰役不能沒有你，止戰之道必須不畏戰，讓我們一起用最大的努力，把台灣最大的民主禍害—中國國民黨和民眾黨終結掉吧！

（作者為辜寬敏基金會董事長、五一九行動組合召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書