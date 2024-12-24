晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》行政院長不副署 解除憲政亂象良方

2024/12/24 05:30

◎ 黃木秋

藍白違反程序正義，強行通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，依憲法第三十七條規定，總統依法公布法律，發布命令，「須」經行政院院長之副署。關於行政院長有無不副署之權，眾說紛紜，言人人殊，莫衷一是。

有論者主張行政院長並無不副署權，因渠無審查權；亦有主張行政院長有不副署之權者。個人認同後者之主張。因總統公布法律須經行政院院長副署之規定，若行政院長毫無審查權，例如賣台亡台之法案也非副署不可，只能矇著眼睛瞎蓋橡皮圖章，則憲法「須經行政院院長副署」之規定將失其附麗，徒成贅文，應非當年制憲先賢之原意，乃屬法理之當然解釋，其理至為淺顯。

故論者若主張無審查權，洵屬誤會。或以行政院可依憲法提覆議案，但覆議案勢必被否決可以預期，此時行政院長只能接受，總統也只能將法案公布成法律，亂黨目的得逞，禍害已生。此時即使提出釋憲案，若新提名大法官又被否決，大法官人數不足，因惡法已生效，如何啟動釋憲？勢必引起更大爭議與憲政危機。

若行政院長不副署，立法院是否可能依憲法增修條文第三條規定提倒閣案？其利弊如何？分析如下：

一、如果立法院通過行政院長不信任案，行政院長就可聲請總統解散國會。打掉重來，依法重新改選立委。藍白立委毀憲亂政已喪盡民心，可預期必然兵敗如山倒，甚至均亡黨。蛇打七寸！救國救民。

二、藍白若不敢提倒閣案，則三法案因行政院長不副署、總統無法公布而不生效力，即將到來的大罷免潮仍可依原選罷法進行，人民很容易就罷免十個以上的藍委，朝小野大局勢立刻反轉，立法院亂象必能頃刻消失無蹤。

結論：

上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂，政黨亦然。藍白無法無天，強行通過毀憲亂政的法案，已喪盡民心。行政院長若能不副署，應是澈底解決立法院亂象的高招。合法、合情、合理。雖然不副署可能引發爭端，但「不畏戰才能止戰」。質諸賢達，未知庸言然否？

（作者為中興大學榮譽特聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書