自由廣場》行政院長不副署 解除憲政亂象良方

◎ 黃木秋

藍白違反程序正義，強行通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案，依憲法第三十七條規定，總統依法公布法律，發布命令，「須」經行政院院長之副署。關於行政院長有無不副署之權，眾說紛紜，言人人殊，莫衷一是。

有論者主張行政院長並無不副署權，因渠無審查權；亦有主張行政院長有不副署之權者。個人認同後者之主張。因總統公布法律須經行政院院長副署之規定，若行政院長毫無審查權，例如賣台亡台之法案也非副署不可，只能矇著眼睛瞎蓋橡皮圖章，則憲法「須經行政院院長副署」之規定將失其附麗，徒成贅文，應非當年制憲先賢之原意，乃屬法理之當然解釋，其理至為淺顯。

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故論者若主張無審查權，洵屬誤會。或以行政院可依憲法提覆議案，但覆議案勢必被否決可以預期，此時行政院長只能接受，總統也只能將法案公布成法律，亂黨目的得逞，禍害已生。此時即使提出釋憲案，若新提名大法官又被否決，大法官人數不足，因惡法已生效，如何啟動釋憲？勢必引起更大爭議與憲政危機。

若行政院長不副署，立法院是否可能依憲法增修條文第三條規定提倒閣案？其利弊如何？分析如下：

一、如果立法院通過行政院長不信任案，行政院長就可聲請總統解散國會。打掉重來，依法重新改選立委。藍白立委毀憲亂政已喪盡民心，可預期必然兵敗如山倒，甚至均亡黨。蛇打七寸！救國救民。

二、藍白若不敢提倒閣案，則三法案因行政院長不副署、總統無法公布而不生效力，即將到來的大罷免潮仍可依原選罷法進行，人民很容易就罷免十個以上的藍委，朝小野大局勢立刻反轉，立法院亂象必能頃刻消失無蹤。

結論：

上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂，政黨亦然。藍白無法無天，強行通過毀憲亂政的法案，已喪盡民心。行政院長若能不副署，應是澈底解決立法院亂象的高招。合法、合情、合理。雖然不副署可能引發爭端，但「不畏戰才能止戰」。質諸賢達，未知庸言然否？

（作者為中興大學榮譽特聘教授）

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