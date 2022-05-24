自由開講》拜登：當中國犯台，美國承諾會軍事介入

US Taiwan Watch：美國台灣觀測站

美國總統拜登於5/23早上和日本首相岸田文雄高峰會談，其中最大的亮點或許就在於，支持日本成為安理會常任理事國。會後的記者會上，許多問題都是針對台海議題而來，而拜登在此時再度震驚全球。



記者詢問，「若中國犯台的話，美國是否願意採取軍事介入。」

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拜登表示：「是的。（Yes.）」

記者追問：「你確定？（You are？）」

拜登再次表示：「這是我們作出的承諾。（That's the commitment we made.）」



後面一句接說美國堅持一中政策，如果用武力破壞它（這邊應該是意指兩岸的現狀），就像俄羅斯對烏克蘭做的那樣。



「我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。（My expectation is it will not happen, it will not be attempted）」



路透社的日本分部立刻把這段放上推特。

（截圖自：US Taiwan Watch：美國台灣觀測站）



當然，根據我們的過往經驗，大家應該毫不意外地很快就會聽到白宮跟國務院出來念同樣的台詞：「美國對台政策沒有改變，遵循一中政策 …。」（更新：真的很快就已經出了）



我們仍然會說，美國並沒有改變「戰略模糊」，因為美國仍然沒有說會介入是怎麼個介入法。（這才是最重要的事！！）

不過，最有趣的是，講一次可能是失言，講兩次可能是有意無意，講三次四次之後呢？



大家還記得在去年10月時，CNN Town Hall 上面提問的那位底迪嗎？上次拜登當眾說協防台灣是美國的承諾，當時主持人Cooper也是嚇到趕快再問一次，拜登也再次回應說沒錯。再上一次則是在阿富汗撤軍之後，拜登說美國對台灣就像對日本韓國一樣，可以適用北大西洋公約的共同防衛。



這次換成記者提問，而且是在美日峰會後的場合。目前這則新聞已經登上了許多世界主要媒體快訊了。

而今天的重點在於，是在和岸田首相的峰會後記者會上面講這件事，這之後很可能會對日本的防衛政策帶來重大的影響。



拜登的亞洲行，最主要就是針對中國而來。這些話是講給誰聽，應該是再明顯不過了吧！

本文經授權轉載自 US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站：拜登：當中國犯台，美國承諾會軍事介入

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