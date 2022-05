自由開講》拜登：當中國犯台，美國承諾會軍事介入

US Taiwan Watch:美國台灣觀測站

美國總統拜登於5/23早上和日本首相岸田文雄高峰會談,其中最大的亮點或許就在於,支持日本成為安理會常任理事國。會後的記者會上,許多問題都是針對台海議題而來,而拜登在此時再度震驚全球。



記者詢問,「若中國犯台的話,美國是否願意採取軍事介入。」

請繼續往下閱讀...

拜登表示:「是的。(Yes.)」

記者追問:「你確定?(You are?)」

拜登再次表示:「這是我們作出的承諾。(That's the commitment we made.)」



後面一句接說美國堅持一中政策,如果用武力破壞它(這邊應該是意指兩岸的現狀),就像俄羅斯對烏克蘭做的那樣。



「我希望這不會發生,也不會有人試圖這麼做。(My expectation is it will not happen, it will not be attempted)」



路透社的日本分部立刻把這段放上推特。

(截圖自:US Taiwan Watch:美國台灣觀測站)



當然,根據我們的過往經驗,大家應該毫不意外地很快就會聽到白宮跟國務院出來念同樣的台詞:「美國對台政策沒有改變,遵循一中政策 …。」(更新:真的很快就已經出了)



我們仍然會說,美國並沒有改變「戰略模糊」,因為美國仍然沒有說會介入是怎麼個介入法。(這才是最重要的事!!)

不過,最有趣的是,講一次可能是失言,講兩次可能是有意無意,講三次四次之後呢?



大家還記得在去年10月時,CNN Town Hall 上面提問的那位底迪嗎?上次拜登當眾說協防台灣是美國的承諾,當時主持人Cooper也是嚇到趕快再問一次,拜登也再次回應說沒錯。再上一次則是在阿富汗撤軍之後,拜登說美國對台灣就像對日本韓國一樣,可以適用北大西洋公約的共同防衛。



這次換成記者提問,而且是在美日峰會後的場合。目前這則新聞已經登上了許多世界主要媒體快訊了。

而今天的重點在於,是在和岸田首相的峰會後記者會上面講這件事,這之後很可能會對日本的防衛政策帶來重大的影響。



拜登的亞洲行,最主要就是針對中國而來。這些話是講給誰聽,應該是再明顯不過了吧!

本文經授權轉載自 US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站:拜登:當中國犯台,美國承諾會軍事介入

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法