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自由開講》請務必將國軍打造成「真護台軍」！

2023/08/04 11:26

◎蕭嘉弘

八月一日起國軍多位高級將領人事異動，其中最受矚目的是現任陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒，調任為培育我國軍新進核心中堅份子搖籃的陸軍官校校長，也將是陸官創校以來，第一位畢業於外國軍校的校長。余畢業於著名的美國維吉尼亞軍校，展露飲水思源，回報國家和土地的情懷，他曾受訪對外媒強調，面對中共的挑釁，要戰至最後一滴血，展現自我防衛的決心，令人印象深刻！

現任陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒八月調任為陸軍官校校長，余劍鋒為美國維吉尼亞軍校畢業、曾任駐美軍事代表團長等職，接任陸官校長後，將是陸軍官校創校以來，第一位畢業於外國軍校的校長。（中央社）

台灣退將常發表欠缺敵我意識，舔中共的言論，甚至舉寫著「促進祖國統一」的白布條，相片就出現在黃埔軍校同學會的活動手冊，這明顯和台灣民意相違背，領台灣退休俸，卻白白成為中國對台施行認知作戰的棋子，社會譁然，國際社會也訝異。也有如前海軍總司令苗永慶上將，堅持拒絕邀約赴中的清流，走台灣民主價值的正道，做了好榜樣，值得肯定、表揚。

蔡政府這樣做，就對了！該多運用具有台灣意識和敵我觀念，像基隆「護台哥」賴文中般護國氣勢的軍職人員，擔任要職，並在鎂光燈下多發表、接受採訪，不但可有效端正軍方風氣、提振士氣，更是向對岸及國際社會傳遞有力，堅定守護國土的正確訊息。

不論執政或打選戰，蔡賴體制該是守護台灣民主的第一品牌，從今以後，策略上多多提跋真正愛台、願用生命和榮譽護台的軍人，將目前風氣保守較傾中的國軍高，打掉重練，提供更多好榜樣，招募「天然獨」新世代從軍報國之士，從上從下，雙管齊下，打造出「真護台軍」，加上更多美國軍校畢業或受訓回台的助力，美台同盟、台灣和國際民主社會同盟，國人和世界都在看！

（大學兼任講師）

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