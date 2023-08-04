自由開講》美軍備援臺，是福還是禍？

◎強昇

7月28日美國政府宣布將動用「總統撥款權」，提供我國3.45億美元（約新臺幣108億元）軍事援助，旨在協助臺灣提升自我防衛能力；不出所料，對於美國決議軍備援臺乙事，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇、國臺辦發言人陳斌華與中共國防部發言人譚克非紛紛表達嚴正抗議，反對臺美進行軍事聯繫，並呼籲美方應停止任何可能製造臺海緊張氛圍之行動。就中國官方所述，美國似乎是造成臺海緊張關係的始作俑者，但事實真是如此嗎？

就中國官方所述，美國似乎是造成臺海緊張關係的始作俑者，但事實真是如此嗎？（路透社）

中國長期以來不斷加強對臺軍事威脅和打壓，除派遣戰機（艦）對臺進行軍事侵擾，也曾在臺海附近進行實彈演習，並不時發表兩岸武統口號，意圖製造臺灣社會恐慌，面對中國如此強硬霸道的態度，我們若不挺身對抗，將難以擺脫中國束縛；值得慶幸的是，臺灣並非孤軍奮戰，在《臺灣關係法》及「六項保證」保障下，美國將與臺灣共同面對中國威脅，齊力維持臺海當前和平穩定關係。由此可見，臺美之間的合作是建立在民主、自由、人權等共同價值觀的基礎上，透過深化彼此的安全夥伴關係，杜絕中國軍事霸凌行為。

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總而言之，對臺展現強烈控制欲，不時進行言語及軍事恐嚇，中國種種行為與維持臺海和平之理念完全背道而馳；反之，美國則是致力協防臺灣物資，強化臺灣國防自主能力，以行動實踐協防臺承諾。因此，身為臺灣人民，不該無視中國惡霸行為，並將美國善意拒於門外；相對地，我們應支持臺美強化軍事交流，以守護臺灣主權與寶貴的民主自由權利。

（研究生，兩岸相關方面研究）

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