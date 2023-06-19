自由開講》來自中國漁船兼海上民兵的越矩行徑

◎儀安

日前，太平洋島國帛琉總統惠恕仁在專訪中表示，中國漁船數次侵犯其專屬經濟海域，更發現中國船隻正在該國重要的光纖電纜附近游移，然帛琉政府已通知美國在其附近海域加強巡邏，以此驅趕中國漁船。

帛琉總統惠恕仁近日在專訪中表示，中國漁船數次侵犯其專屬經濟海域，帛琉已經要求美國加強在其水域的巡邏。（美聯社）

中國漁船非法入境他國捕撈並非單一事件，中國就曾在我國澎湖、金馬等地實施越矩捕撈、採砂等行徑，也曾在南韓、北韓及日本等地越界捕撈，中國政府更透過遠洋漁船橫跨數千公里至世界各地進行「氾濫式」捕撈作業，導致全球魚類資源消耗過快，中國遠洋漁業的船隊規模和捕撈量冠絕全球，推估共有1萬艘船在世界各地作業，同時也剝奪到沿海島國、地區的重要食物來源；我國海巡署也表態在111年整年度驅除至少上千艘非法越界捕魚的中國漁船，更是利用凌晨時段造成我國海巡隊無法即時驅趕，早在幾年前中國政府透過抽砂船將馬祖包圍數量高達200艘，肆意在我國海域非法採砂，導致海底電纜因此斷裂，損失相當龐大。

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然而最可怕問題並非於此，而是中國漁船更肩負其所為「海上民兵」的重要職務；中國在亞太地區越界捕撈的民船已然氾濫成災，而背後卻充當「民兵漁船」配合中國軍警行動，時刻監視周圍各國動向，此舉顯然已經構成嚴重危安行徑，中國政府不但為就此罷手，更透過遠洋漁船監視距離上千公里遙遠的歐美各國。

世界各國已高度重視中國不法行徑，美國、日本、澳洲及印度在111年公布一項計畫，旨在利用衛星，協助太平洋國家追蹤非法捕魚和中國「海上民兵」行動，美國海岸防衛隊也與太平洋島國合作，維持遠洋漁業秩序，阻撓中國「海上民兵」的濫捕、濫採及其背後的監視作為。

據筆者觀察，中國滲透行徑層出不窮，不僅從漁業著手，更有派遣學者赴他國進行學術交流，從而且取該國重要機敏資訊，也利用在他國設立祕密警察會所等方式不法盜取他國重要資料，並修法要求外企進駐需服從中國法規提供各項用戶資訊等；中國式滲透正在各地巧然的進行，各國高層應時刻注意嚴防中國滲透，才能確保國家、人民不受中國侵擾，進而引發無法回頭的憾事。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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