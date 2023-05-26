自由開講》國軍戰力新里程碑

◎強昇

總統蔡英文20日於執政7年記者會上報告施政成果，提到第一艘國造潛艦IDS原型艦即將9月下水，引發各界關注；臺船董事長鄭文隆表示，鮮少國家具備自造潛艦的能力，這艘潛艦的各項裝備皆是尋找國內船廠共同研發製造，如今即將竣工，意味著國防自主政策已邁向下一個里程碑。

總統蔡英文20日於執政7年記者會上報告施政成果，提到第一艘國造潛艦IDS原型艦即將9月下水，引發各界關注。（資料照）

有鑑於潛艦製造過程不易，為保障各諸元運作無虞，軍方與船商間須緊密合作，以通過高強度、高耐壓等測試，確保品質安全且完善，例如，在研製潛艦壓力殼圓筒殼船段時，台船以中鋼生產的HSLA-80合金鋼材，進行板材彎板及焊接接合作業，此項精密設計和製作考驗了我國工程的細膩度，在經歷多次精進與改良下，才能依期程順利完成；此外， IDS潛艦原型艦的誕生，戰力強大，預計將配備18枚美製的MK48 MOD6 AT重型魚雷以及多枚潛射型魚叉飛彈，對共軍潛艦、大型水面艦等具有強大的反制能力，可有效嚇阻中共擾臺企圖。

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台船董事長鄭文隆日前也表示，國造潛艦所有船段預計9月中旬完成對接，完成下水節點後立即泊港測試（HAT），進行出海測試（SAT）時他將隨行，他有感而發地說：「我們沒有愧對國家！」（中央社）

國造潛艦是海軍的驕傲，也是臺灣國防自主的驕傲。為守護家園，所有海軍官兵無時無刻都在海疆最前線堅守崗位，因為有他們的貢獻，才有今日自由民主的臺灣，相信國造潛艦將為海軍提供更進一步的戰力，填補了海軍過去僅能於海面上作戰的限制，將作戰區域加深至深海處，可更迅速有效地打擊敵軍，確保國土安全無虞。

（政治幕僚）

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