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自由開講》颱風假之省思

　　
2023/08/04 10:38

◎陳雨鑫

卡努颱風襲台，北北基三地方首長宣布3日共同放假，網路上馬上湧進海量的留言到這些首長的臉書，稱頌「您是我看過最帥的男人」、「謝謝帥氣的市長，愛你唷」，旋即又看到新聞報導KTV、電影院已火速被預訂光，許多人因為能多放一天假而額首稱慶，甚至還預判隔日風雨不大，可以出門享樂，這樣的「颱風假」是否還符合放假的本意呢？

沒有一個人會因為得到額外的假期而不高興，放假自然是皆大歡喜之事，問題是，站在國家社會的立場，這樣的放假是否符合比例原則？

卡努颱風襲台，北北基三地方首長宣布3日共同放假，網路上馬上湧進海量的留言到這些首長的臉書稱頌，旋即又看到新聞報導KTV、電影院已火速被預訂光！（資料照）

首先，是放假區域的考量，颱風侵台前一日，適逢北北基桃首長之記者會，四首長（新北為副市長出席）宣布會聯合決策，北北基桃共同生活圈同進退，但稍晚桃園宣布正常上班上課，馬上在網路上被抨擊，原因是「桃園被屏除在共同生活圈外」。

但綜觀中央氣象局之資料，颱風從台灣之東北方接近，3日晚間至4日清晨風雨最大時，也集中在基隆及北海岸，桃園並不在暴風圈內，甚至台北及新北許多區域也並不是風雨的集中區域。另外，台北做為國際金融中心及首都，其停班牽連甚大，舉凡股匯市及金融銀行業，影響全國經濟與民生至鉅。

筆者認為，現代氣象觀測技術水準很高，應依照颱風影響的區域及時間做科學的判定，除建立在客觀的數據上外，決策放假也需精準，而不是盡可能的擴大解釋，譬如高雄上周才單獨在那瑪夏、桃源、茂林等3個山區實施颱風假，而不必讓整個高雄38區一起停班。甚至決策時間也可以因應現行法規，順延到晚上12點後以利更精準的預測，賴清德之所以為賴神也正是因為他的決策時間常常是凌晨四點半，以科學來判斷。

有人提出觀點，認為共同生活圈有通勤往返因素而須共同停班，其實現行的《天然災害停止上班及上課作業辦法》就有說明，工作所在地、居住地區或依正常上班上課必經地區，任一地區經權責機關宣布停班停課者，該人員即符合要件。

若落實此立法精神，精準宣布停班地區，譬如新北之貢寮區停班，其他地區正常上班，則居住在貢寮，在板橋工作之市民，不須冒著風雨出門，而其他在暴風圈外的新北市民則可維持正常上班上課。

無差別地宣布放假，是討人高興的事，而正確地宣布不放假，卻是令人尊敬的事，沒有一個首長因為放了颱風假而被市民長久景仰尊崇，反倒是2012年時任台南市長賴清德就曾說：「市民的生命安全是最重要的，安全沒有受到影響，我應該也有道德勇氣，來宣布正常上班上課。」後來也因當天台南風和日麗而獲網友封為「賴神」。

颱風天放假本是科學決策，如今卻成為政治問題，須知民意與民粹只有一線之隔，只要颱風來一律放假是最不會討罵的，但這真的是對國家好的嗎？筆者認為，中央雖制定統一標準，但仍將決策權交予地方政府，容易產生各地標準不一之疑慮，若全部回歸中央決策，則可減輕地方首長面對可能的民粹（意）壓力，也讓民眾有依歸的標準，須知颱風天放假是國家照顧人民的最後方案，而不該變成常態性的討好民眾之手段。

（作者為前台中縣副縣長）

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