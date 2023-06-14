自由開講》不用面試，美需防「柯式風格」帶來的台灣風險！

◎黃建龍

日前媒體不斷以AIT主席來台「面試」三黨總統候選人為題，來書寫AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）與賴、侯、柯三人的會面，「面試」一說法其實對於台美兩個民主國家，極為不適切，一個由公民直選產生的總統，何須他國「面試」，以台灣在現階段的國際情勢之下，台海關係牽動國際戰略與經濟佈局，任何民主大國，都會對台灣未來可能產生的總統投以關注，並希望有所認識與交流，以利各國對台海局勢的掌握，以此來看自然可以輕鬆看待這回AIT主席來台與各候選人的面會。

日前媒體不斷以AIT主席來台「面試」三黨總統候選人為題，來書寫AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左下圓形圖）與賴、侯、柯三人的會面，「面試」一說法其實對於台美兩個民主國家，極為不適切，一個由公民直選產生的總統，何須他國「面試」。（報社合成／資料照，彭博社）

反過來我們倒是可以透過三個候選人與羅森伯格的會面，來看看各方面對外交國際事務的反應與能力，侯友宜方以市府團隊整體為主，安排在市府面談，再前往平溪用餐放天燈，四平八穩，且保密到家力求第一次與美方的會面，不要出錯。而柯文哲，人在日本一回國就開始大聲嚷著沒什麼好談，之前在美國就見過了，我很忙沒空，那兩天人在南部，要見面就請羅森伯格移駕到高雄……，這樣的態度表現完全失禮，外交禮節零分，讓人很難想像，如果台灣的總統是這樣一位粗俗無禮的莽夫，未來我們要如何在國際間與他國往來？最後是現任副總統也是民進黨候選人的賴清德，顯然這幾年副總統的歷練，已經讓賴逐步理出一套適切的賴式外交的風格，從安排扣緊台灣文化特色，先前邀請外交使節爬山訪原住民部落，後有體驗釣蝦休閒，這回安排羅森伯格訪台南，以Old is new的文化體驗，先參觀最新的奇美博物館，享受音樂，水果店品嚐台灣文創風的水果冰，再訪老街、老廟宇與老建築新使用的創意料理餐廳，將新舊、台西方文化充分交集，最後以台南的老椪餅加上年輕人新創作的西式巧克力甜點作為伴手禮，這樣充滿台味的賴式外交風格，果然吸引人，讓羅森柏格特別在推特回文貼圖讚賞，台南的文化與美味，外交的同時行銷台灣，正是賴式外交的風格與亮點。

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而三人之中尤其柯式風格，對台灣外交最傷，先前美國智庫成員葛來儀的一席話被柯扭曲為自己是最能與中國對話的人，讓葛來儀氣的跳腳，平心而論柯會不知道格是在批評他親中嗎？當然知道，只是柯式風格就是不斷批評他人、曲解他人話語，鞏固自我中心、膨脹自己，這種目中無人，只在乎中國反應的無腦膝蓋動作，構成的柯式風格才真正是把台灣推向戰爭且被國際孤立的危險主義啊！相信美方已有深刻體認，但台灣民眾呢？端看不斷上升的柯民調，讓人擔憂，台灣人民不得不慎，一時口舌爽快換來的可是被孤立的台灣未來啊！

（大學政治學助理教授）

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