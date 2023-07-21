自由開講》從教育平權到居住正義，為年輕世代打開通往未來的大門！

◎李安勝

教育平權是社會所關注的議題，近來賴清德副總統為提供所有學生平等的教育機會，並極力解決教育資源分配不均、貧富差距等問題，推動教育改革、提高教育品質，使得每個孩子都能夠獲得到優質的教育。同時透過各種方式來幫助學生，提供年輕世代能有公平的教育機會及創新能力的培養，讓學生負擔得起教育費用，以獲得良好的學習成果。並且爭取更多的資源來協助弱勢學生，包括私立大專院校學生，每年補助3.5萬學費、高中職免學費及學生貸款、獎學金、學雜費減免計畫……等，目的在讓學生能夠接受平等、優良的教育，並有機會發展自己的創新潛能。另外提供年輕世代的職業培訓、教育機會和創業支持，幫助他們獲得更好的工作能力和發展機會，讓每個年輕世代不落後於起跑點上。

至於居住正義，居住是每個人的基本需求，政府應該提供民眾有適合的居住環境。賴清德副總統也相當關注社會居住議題和租屋問題，近日所提出的居住政策，提倡增加社會住宅的供應，尤其針對低收入家庭和弱勢族群提供適宜的居住空間。同時推動租屋市場改革，穩定租金和加強租房者的權益保護，以舒緩租屋問題對民眾的壓力，健全居住結構和價格的合理性，並支持推動相關的政策來解決居住的問題。

請繼續往下閱讀...

賴清德副總統也相當關注社會居住議題和租屋問題，近日所提出的居住政策，提倡增加社會住宅的供應，尤其針對低收入家庭和弱勢族群提供適宜的居住空間。（資料照）

賴清德副總統相當重視年輕世代的教育平權和居住正義等議題，為年輕世代培養創新的能力與創造宜居居住環境，同時營造出公平的教育機會，讓年輕世代有更適宜的居住選擇。

綜觀，賴清德副總統致力於推動教育平權和居住正義的立場是相當明確與堅定的，強調建立一個更公平與平等的社會，讓每個人都能夠享有基本的教育和居住權利，來建立年輕世代皆能有著平等的教育機會與學習環境，同時提供更適宜居住的友善環境，為年輕世代打開一扇通往嶄新未來的璀璨大門！

（國立嘉義大學敎授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法