自由廣場》國民黨要飛彈還是反飛彈？

◎ 黃惟冰

趙少康日前與學生座談時說，台灣要準備三道防線︰源頭打擊、海上殲滅及灘岸阻擊，不讓共軍上岸，更直言，「將來要大量製造飛彈，能造多少就造多少」，若中國打擊我方，我方也可以回擊。

乍聽，講得很好，但國民黨根本就是自我矛盾。

請繼續往下閱讀...

首先，如果要大量製造飛彈，那麼做出來的飛彈要放在哪？總不能將所有的飛彈都集中在同一個地方，但，韓國瑜才在高雄公開反對在左營設置「魚叉飛彈防衛營區」，更指稱，「有飛彈的地方會被打最慘」。國民黨當地立委參選人李眉蓁，同樣表態反對。

其次，有了大量的飛彈，就需要更多了人力來訓練、保養跟操作。換句話說，國軍就需要擴充飛彈部隊的員額、基地與指揮層級。然而，以趙少康為首的「戰鬥藍」，又持續主張要將役期重新縮短為四個月，此舉勢必導致國軍的人力短缺問題更加惡化。

最後，民進黨政府為了增加飛彈數量，在二○二一年已通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」。在二○二二至二○二六年間，將新製超過千枚的各型反制飛彈。另外，也已透過軍購方式，向美國採購數百枚魚叉飛彈、反輻射飛彈、陸軍戰術飛彈等各型有能力進行源頭打擊的飛彈。

總之，光是飛彈一件事，國民黨內部就意見不一。就連趙少康本人都是又要馬兒跑，又要馬兒不吃草的邏輯不通。相較於民進黨的一步一腳印，高下立判。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法