自由開講》民眾黨是怎麼煉成的？

◎鄭景平

國會選舉剩不到一週，作為第三大黨的民眾黨，爆出所支持的立委候選人馬治薇，收受中國資金、並提供情治人員資料給中國，被法院收押禁見，震驚社會。民眾黨以高舉「新政治」大旗起家，卻總與中國代理人、黑道勢力為伍；再有理想的政治人物，一入民眾黨也形同「失語」，令人不勝唏噓。

馬治薇是民眾黨桃園黨部的發言人，並非普通黨員；此次雖以無黨籍身分參選立委，不過卻獲得黨主席柯文哲多次站台，上個月更與柯媽媽一同直播。網路也傳出，馬治薇原被民眾黨中央委員會拒絕提名，在柯文哲的堅持下，改以無黨籍身分參選，並獲民眾黨實質支持。顯見馬治薇並不是柯文哲所說的「小咖」，與柯文哲關係匪淺。馬治薇涉犯《反滲透法》嫌疑重大，民眾黨與柯文哲均有責任對社會詳加說明。

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國會選舉剩不到一週，作為第三大黨的民眾黨，爆出所支持的立委候選人馬治薇（左），收受中國資金、並提供情治人員資料給中國，被法院收押禁見，震驚社會。（報社合成／資料照、歐新社）

社會並非首次質疑民眾黨與中國的關係。兩個月前，民眾黨也傳出柯文哲堅持提名長期參與中國統戰活動、疑似統戰幹部的徐春鶯；事後，柯文哲表示不要「抹紅」民眾黨。不過，在馬治薇事件爆發後，社會難免會質疑，為什麼首次涉犯《反滲透法》的國會議員參選人，沒發生在公認親中的國民黨、而是成立才短短四年的民眾黨中？民眾黨是否比國民黨更親中、得到中國更多支持？

民眾黨也常被質疑「沒有核心價值」，似非無見。政黨是理念相同的人所形成的團體；但在民眾黨不分區立委名單中，第二名的黃國昌強力支持《吹哨者保護法》，但第四名的吳春城卻被黃國昌的昔日戰友時代力量揭露，曾為財團阻擋相關立法。此外，民眾黨的重要幹部，包含雲林縣黨部執行長王新堯曾涉強盜、組織暴力犯罪、偽冒律師；雲林縣議員陳乙辰曾涉恐嚇；嘉義選哲之友會會長王冠鈞曾涉暴力討債、火燒受害者陰毛；台南市黨部青年部總召尤信元曾涉容留性交；金門縣立委參選人尚文凱是天道盟幹部的配偶；不分區第11名的蔡春綢，其胞弟更是曾涉職棒簽賭案的主嫌、北港朝天宮主委蔡咏鍀。不知道黃國昌是否認為，這些民眾黨幹部與他理念相同，因此沒有「揭弊」？這也難怪網友常稱「民眾堂」；社會質疑民眾黨的「共同理念」就是謀取權位、「新政治」就是結合黑道擔任中國代理人。

社會上常有期待「第三勢力」的呼聲，良好的政黨競爭也是民主的防腐劑。但畢竟再優秀的政治明星，都不可能事必躬親；國人仍需檢視政黨的組成，若投給披著「新政治」外衣的中國代理人與黑道勢力，必將追悔莫及。

（台大電機所學生）

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