自由開講》寄送賴清德老家現勘通知，是否刻意政治操作？

◎余夢蝶

新北市政府財政局等單位，日前現勘民進黨總統候選人賴清德萬里老家房屋內部，事前竟然將公文寄送到目前沒人長住的戶籍地，並對外宣稱是賴家收到通知不配合，不禁令人質疑是否刻意政治操作？

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家須追繳房屋稅，市府今天前往會勘，圖為會勘通知與4日前往測量的財政局人員。（報社合成／資料照、新北市政府提供）

依據法務部法律字第一Ｏ二ＯＯ一五七一八Ｏ號函釋，《行政程序法》第七十二條第一項前段規定，「送達」應送至應受送達人之住居所、事務所或營業所。所稱「住居所」係民法上概念，指當事人依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地；至所謂「一定事實」，應依客觀居住情形等認定之，不以戶籍登記為唯一認定依據。因此，倘民眾已於行政機關留有住居所或就業處所為通訊地址，為簡政便民，行政處分之送達，『應優先寄送民眾填列之住居所、就業處所，倘無法送達時，始寄送戶籍地址』。換言之，新北市政府的現勘通知公文，應優先寄送至通訊地址，而非戶籍地址。

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賴清德萬里老家已委託代理人遞件辦理房屋設立稅籍，且新北市政府明知申請案有代理人，卻未將公文寄送至通訊地址或直接聯繫代理人，而將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，甚至製造賴家收到通知不配合的假象，不僅不符合《行政程序法》規定，亦讓外界產生政治不當介入與執法不公之質疑。

（法務人員）

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