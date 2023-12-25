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胡，怎麼說》一個稻農之子的憤怒！

胡文輝

胡文輝

2023/12/25 02:04

身為稻農之子，每次看到柯文哲、陳佩琪夫婦在稻田裡，滿手抱著金黃色成熟稻穗的宣傳照，對照他們在竹市持分擁有的特種農地上，竟鋪滿柏油加級配，出租做為遊覽車停車場，不由得就火冒三丈！

父親一生都是稻農，他生前每次看到農田被破壞，都會又氣又感嘆的說:唉，那是良田!現在換稻農之子憤怒了。

柯文哲在十二月七日提出農業政策，說什麼「守護農地，再創農村新生命」，但是，你把自己的農地，違法私自填上柏油，破壞水土，變更用途，根本無法無天，農地就是這樣守護的嗎?即使你們在「東窗事發」後，請怪手挖去柏油路面，但下面竟然填了不少磚石水泥等建築廢棄土，顯然仍無法恢復原狀，這塊農田被你們破壞後，很難再耕作了。

你們嘴巴宣稱守護農地，卻正是破壞農地的劊子手!

柯文哲、陳佩琪，當你們夫婦滿手抱著金黃色成熟稻穗宣傳時，（先不說你們割稻尾，因為你們連怎麼割稻尾都不知道）你們知道稻子是怎麼長出來的嗎?你們沒犁過田、沒耘過土、沒在水田泥漿裡插過秧、沒在透骨寒的田水裡除過草、也沒割過稻。你們沒種過田，不知道冬天除草時田水有多冷，不知道夏天割稻時赤日炎炎有多熱...。

你們對農業統統不知道，卻敢厚顏無恥的秀農夫照!

你們更厚顏無恥的是，扮假農夫、提出守護農地政策之前多年，竟偷偷把良田違法破壞變停車場，年收百萬租金，而這種違法事已幹了很多年!

而且，違法破壞良田變停車場，只是中場過度而已!因為，那塊農地才700坪不到，顯然不是為了農田在756坪以上可以蓋一戶農舍（建蔽率10%、容積150坪以內），令人強烈質疑是在炒地皮!更令人質疑的是，相關消息靈通人士可能事先獲知，該農地可能都市計劃變更為建地，價值翻十倍以上....。

有道是，有錢難買早知道!你們技高一籌，以早知道來大發不義之財!

一邊嘴說守護農地、一邊早就在搞農地大破壞!就如俗話說的，嘴唸經、手摸奶! 這種無恥加三級的不要臉之事，你都做的出來，若當上總統，你還有什麼無恥加十級的事做不出來?!

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