全面真軍》搶對手競選總部路權，只會讓大眾看到民眾黨下限

搶對手競選總部路權，只會讓大眾看到民眾黨下限，這已經不只是搞小動作，更是挑釁，讓多數人無法理解與認同。

全面真軍

各陣營的選前之夜，是期末考前的大會師，好的場地是兵家必爭之地。總統府前的凱道長久以來就是各陣營選前之夜的首選。凱道選前之夜的路權，無論是比手速、比技術或比運氣，因為各陣營都按照遊戲規則申請，誰搶到大家也沒意見，沒搶到大家也都認栽，畢竟凱道只有一個，政黨總是會有備案。

至於開票之夜的路權則通常不會有爭奪的問題。各陣營的開票之夜，一般是辦在自己競選總部附近。在不知道結果的時候選民就會自主集結，隨著開票結果狂歡或落寞，這是一場選舉的收尾，也是結束選舉激情激情回到日常的一刻。印象中沒有發生過一個陣營故意去申請其他候選人競選總部前的路權這件事。

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選舉結束是團結的開始，這句話雖然可能過於理想。但長久以來，除了搞到要驗票、雙方劍拔弩張、有一方不承認選舉結果的例外情形之外，至少當天晚上各組候選人們通上電話，敗者對勝者說聲恭喜，勝者邀請敗選的一方共同為國家努力，這民主的態度，縱算是表面功夫也得做足。開票之夜各政黨也要安撫自己的支持者，讓大家可以走過選舉的激情，好好面對再來的四年。

但竟然有政黨，直接申請開票當晚對手陣營競選總部前的路權，這已經不只是搞小動作，更是挑釁，讓多數人無法理解與認同。該政黨要角推說是「支持者」所為，但該政黨可以跟該「支持者」溝通，但大家心知肚明是怎麼回事。然而，開票時選舉已經結束了，這麼做除了增加對立、製造仇恨之外，到底有何意義？這種行為，凸顯了這個政黨仇恨動員、處處用小手段的本質，毫無最基本的政治道德與誠信，更沒有任何底線。他們原本可能還洋洋得意覺得自己神來一筆，等到看輿論風向不對，下一秒就推給支持者，說是看不慣民進黨的支持者的自發舉動。

柯文哲（中）競辦發言人陳智菡昨日受訪時表示，有民眾黨支持者申請到1月13日在民進黨黨部前北平東路路權，若民進黨有需要，民眾黨願意跟他們溝通。（資料照）

真軍建議民進黨，千萬不要跟民眾黨這種毫無政治道德底限的政黨妥協。不需要跟他們協商凱道及開票之夜的路權。民眾黨有本事在凱道前辦選前之夜就辦，辦不好也別牽拖民進黨申請了選前之夜前一天的路權，畢竟四年前蔡英文也是在韓國瑜辦晚會的隔天，在凱道舉辦選前之夜，毫無問題。至於開票之夜，民進黨大不了就不要架舞台，或另尋第二現場架設舞台。反正當天民眾黨幫大家申請了路權，可以合法集會。相信賴蕭配的選民會自發性前往競選總部前有秩序地集會，到時管你是誰申請的場地，哪邊的人多，就是誰的主場。

囂張沒落魄的久，不需要跟卑劣之人做任何條件交換，那些人食髓知味，永遠只會做出更沒下限的事情。

本文經授權轉載自全面真軍〈搶對手競選總部路權，只會讓大眾看到民眾黨下限〉

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