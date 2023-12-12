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自由開講》臺企赴COP28高呼缺綠電，總統候選人豈能無視綠電訴求

2023/12/12 15:03

◎徐祥誠

今年COP28是臺灣科技業參與度最高的一年，臺灣科技業龍頭友達、台達電、宏碁、華碩代表親臨杜拜，於COP主場區舉辦多場講座。友達董事長彭双浪在現場表示，COP28決議對企業至關重要，目前臺灣綠電（再生能源）總量不足，將讓企業「搶資源的情況非常嚴重」，生意將受到影響。然而，當臺灣企業正積極參與國際交流、尋求減碳政策「求生存」，118個政府也已經承諾要加速綠電發展。反觀臺灣各總統候選人卻還在閉門造車，提出的綠電發展目標，竟只依循原執政黨的規劃甚至更低，無助於回應臺灣企業缺綠電的困境。

今年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）從11月30日起，在阿拉伯聯合大公國杜拜展開為期兩週活動。（路透社）

綠電對臺灣企業已經是「必需品」，臺灣近七成GDP倚靠出口，許多企業是國際供應鏈的合作對象或供應商，無法達成綠電使用目標的企業，不僅將流失國際大廠訂單，甚至面臨倒閉的風險。企業的焦慮來自臺灣龐大的綠電缺口，此問題更衝擊到企業取得綠電的價格。今年11月剛結束的小額綠電標售，在綠電數量限制下，企業只能透過競標方式來取得綠電，導致綠電價格居高不下。這樣的情形未來只會加劇，經濟部今年8月預估，臺灣企業2030年綠電需求將成長至318億度，而根據再生能源憑證中心公開資訊，企業在2022年公開購買到的綠電總額卻只有9.62億度，有大約33倍的龐大差距。如何滿足企業2030年33倍的綠電需求增長，是所有候選人不可回避的問題。

目前，各總統候選人以2030年綠電增加3倍目標，回應企業33倍的綠電缺口，等同對臺灣出口貿易將面臨的難關視而不見。

當歐盟、美國、日本紛紛以政策大力推動綠電發展，各總統候選人卻仍以舊有的再生能源政策應付企業，使企業在面對國際訂單轉移危機只能孤軍奮戰。歐美、日本、印度都設定2030年再生能源佔比近40%或以上，各總統候選人必須趕上國際趨勢，提出至少40%的再生能源目標，避免臺灣企業輸掉淨零賽局，更輸掉臺灣經濟。

（綠色和平氣候與能源專案主任）

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