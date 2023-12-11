自由開講》「無恥課綱」的中國「無恥」文化！

◎陳慶坤



北一女國文老師區桂芝痛批108課綱是「無恥課綱」，引起軒然大波，被學生指她在課堂上一直講政治，甚至批評日本排放核汙水，還質疑她親中反美日立場，因而質疑其政治立場。對此，她引蔡英文總統的話「沒有人需要為了自己的立場而道歉」。

確實區桂芝有自我的價值觀、政治信仰，無須為自己的立場而道歉；但也凸顯中國文化是「無恥」的文化！？

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中國國民黨在台灣以儒家文化洗腦、教育台灣人，使台灣自認為中國人而失去主體意識。圖為前總統馬英九（中）上週還在臉書上以「向北一女國文老師致敬」為題發文，盛讚區桂芝的行為是「揭竿起義」。（資料照）

108課綱刪中國傳統「文言文」，國文老師馬上坐立難安無所適從，痛批是「無恥課綱」！以「道德高度」危言聳聽的警告，這將使台灣莘莘學子從此不再明白「士大夫之無恥是謂國恥」的大道理，甚至扣上「去中國化」的大帽子。區桂芝還活在「古中國」封建意識、儒家傳統社會的「古董學究」；有如《儒林外史》中譏諷迂腐淺陋而不通世故的讀書人。

中國知識份子言行的其最大特徵在於滿口的禮義廉恥、仁義道德，動不動把對方扣上無恥、邪惡、齷齪的帽子，這種「道德絕對論」正是中國「無恥」文化的本質問題。

柏楊《醜陋的中國人》：「中國傳統文化中有一種濾過性病毒，使我們子子孫孫受了感染，到今天都不能痊癒。」；「中國人，是一個迷失在濃厚醬缸裡的族群。」這應該是二十世紀末葉中國知識分子在沉痛的反省之後，向中華民族文化所擊出的一記警鐘。這也導致中國這種扭曲人性的文化觀，使中國人從來不知什麼叫做「民主、自由」。

中國古代的人性論，有告子「性無分於善不善」、孟子「性善論」、荀子「性惡論」等（荀子也不是絕對的性惡論者在此略述）。這樣的思想影像，他們卻具有一個共同的性質，就是關於「人性是什麼」的具體觀念，直觀的視為「善」是「真理」的可能性基礎。問題是，由於中國哲學的先天不足，解決人性論問題的深層論述，在文化資源長期在極權帝王政治的遮蔽下，早已淪為宰制、馴服人民思想的工具。如「恥、無恥」是真理道德標準，但以中國哲學文化形式下，是很難以以「哲學問題」的形式出現在邏輯的辯證中，而不具有否定義的義理答辯。

例如，顧炎武〈廉恥〉：「禮、義、廉、恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。」哲學的提問是，中國歷代王朝的滅亡都是因為無恥滅亡的嗎？是誰無恥導致「國乃滅亡」？皇帝、士大夫、人民？甚至顧炎武〈廉恥〉他是廉恥的實踐者嗎？還是他只是說說而已？這些質問在所謂「中國哲學」並沒有發生，也很難在邏輯的辯證中存在。因此無恥之恥只是一種虛幻不實的臆測。

中國文化雖然歷經幾千年的發展，但是，它是一個沒有經過批判的文化。一般學者認為中國是儒家的天下，中國帝王政治是體現儒家政治理想的實現，其實恰好相反，儒家成為政治的載體的時候，儒家知識份子反而成為極權主義建構「家天下」的劊子手。換言之，在帝王政治為中心的權力主宰之下，與儒家為首的知識份子逐漸建構出一套完整綿密的「宰制文化」網絡牽制著人民，知識份子成為為帝王政治服務的鷹犬幫兇。

中國國民黨在台灣以儒家文化洗腦、教育台灣人，使台灣自認為中國人而失去主體意識。如今同屬於中國文化的國共兩黨合作，正積極企圖併吞台灣；2024年台灣總統大選以「政黨輪替」的美麗詞句，包藏「下架民進黨」的禍心。可資證明中國文化具有侵略性、宰制性，是一個可怕的文化，區桂芝的「無恥課綱」也凸顯中國文化「無恥」的文化！

（退休大學教授）

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