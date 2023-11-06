自由開講》藍白合＝藍白拖，侯塞雷！

◎顏允聖

經2016年總統大選，國民黨選前提名洪秀柱為總統候選人，最後卻引爆「換柱」風波。今年總統大選，在國民黨主席朱立倫精心策畫下，再次推出「藍白合」新戲，期待能重獲人民青睞。藍白合從九月以來，一直是全國媒體關注的重點，但隨著總統選舉候選人登記時間逼近，藍白合似乎在誰正誰副的議題上，仍無共識，藍營小雞們更是焦慮萬分，藍白合儼然已成為「藍白拖」了。

藍白合從九月以來，一直是全國媒體關注的重點，但隨著總統選舉候選人登記時間逼近，藍白合似乎在誰正誰副的議題上，仍無共識。（資料照）

台灣歷經三次政黨輪替，尋求選民支持的總統候選人理應提出政見，對國家未來願景為何，進而尋求全民支持，請求賦予權力執行兌現承諾、解決人民問題。因此，爭取領導國家人民前進的候選人，應拿出其施政藍圖，具體施行計畫，讓人民在各候選人中擇其所好，才是現代化民主國家應有的格調。反觀，在野政黨所覬覦的，充滿政治算計、權位分贓。至今，仍未能見有任何對國家人民具體政策方針，也未能確切表達台灣未來航行的方向。藍白合又是政黨間機關算盡後的一場騙局。

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「藍白拖」充其量不過是虐打小強的隨手工具，在面對強如虎獅之勢的中共領導者，當然不可能作為抵抗的武器。任何政黨若企圖營造假和平的氛圍騙取選票，捨棄台灣主權，罔顧人民權益，終將無法獲得人民的信賴。

（政治工作者）

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