晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白合＝藍白拖，侯塞雷！

2023/11/06 09:23

◎顏允聖

經2016年總統大選，國民黨選前提名洪秀柱為總統候選人，最後卻引爆「換柱」風波。今年總統大選，在國民黨主席朱立倫精心策畫下，再次推出「藍白合」新戲，期待能重獲人民青睞。藍白合從九月以來，一直是全國媒體關注的重點，但隨著總統選舉候選人登記時間逼近，藍白合似乎在誰正誰副的議題上，仍無共識，藍營小雞們更是焦慮萬分，藍白合儼然已成為「藍白拖」了。

藍白合從九月以來，一直是全國媒體關注的重點，但隨著總統選舉候選人登記時間逼近，藍白合似乎在誰正誰副的議題上，仍無共識。（資料照）

台灣歷經三次政黨輪替，尋求選民支持的總統候選人理應提出政見，對國家未來願景為何，進而尋求全民支持，請求賦予權力執行兌現承諾、解決人民問題。因此，爭取領導國家人民前進的候選人，應拿出其施政藍圖，具體施行計畫，讓人民在各候選人中擇其所好，才是現代化民主國家應有的格調。反觀，在野政黨所覬覦的，充滿政治算計、權位分贓。至今，仍未能見有任何對國家人民具體政策方針，也未能確切表達台灣未來航行的方向。藍白合又是政黨間機關算盡後的一場騙局。

「藍白拖」充其量不過是虐打小強的隨手工具，在面對強如虎獅之勢的中共領導者，當然不可能作為抵抗的武器。任何政黨若企圖營造假和平的氛圍騙取選票，捨棄台灣主權，罔顧人民權益，終將無法獲得人民的信賴。

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書