自由開講》評無恥課綱與無恥政客

◎蔡榮捷

北一女區老師轟現行108課綱為「無恥課綱」，引起各界議論。課綱的調整在過去威權時代不容各界討論，國民黨說了算，故台灣的民主化亦引發教育改革。而幾次的改革與課綱的調整，總是呼應時代的需求，其中鬆綁國民黨綱領與教育體制的掛鉤，特別是在去「大中國」思想的部分，常常成為政爭的焦點。

北一女中國文老師區桂芝（左）日前指稱「課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱！」（圖擷自臉書）

課綱是否「無恥」，區老師可能需要考察一下課綱調整過程中的「程序正義」，若過程合法，區老師應該先跟教育部道個歉才是。108年9月10日，教育部召開第七次「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，由部長潘文忠親自主持，歷經馬拉松式討論，47位課審大會委員決定文言文比例由45-65%調降為45-55%。此結果係經兩年討論，並對全台高中老師回收8,500份問卷調查方決定降低。

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課綱、課本、教師三者在教學現場的相互關係中，課綱雖然是教科書指導者，但是現行文言文的比例為45-55%，還大有其發揮空間。課本當然是教師在各版本中選書時的集體意見，但教師是教學現場的主導者，區老師大可在補充教材精研顧炎武的《廉恥》，而非要求全國高中生讀《廉恥》才知廉恥。教育現場教師心知肚明，其實文言文爭議，真正的問題不是去中國化，其實是對台灣面對考試引導教學的集體焦慮——國文課本裡的文言文不夠，考試遇到文言文怎麼辦？

但是「教育不等於國文課，而國文課不等於文言文，文言文也不等於品格教育。」區老師的焦慮在於，他認爲可以匡正人心的古文，不在考試範圍中，會影響整個世代的年輕人，而「人心不古」足以「世道崩壞」，然此等論見無疑「以管窺天」，縱使不在考試範圍內仍然可以教授啊！且為此前總統馬英九還特別寫下「致敬文」，盛讚區老師不只是「經師」，更是「人師」，更感慨「為什麼一位高中國文老師都知道的事，我們主管全國教育的官員卻似乎不懂？」公然藉此政治操作，難道為引發家長焦慮以期勝選？

前總統馬英九日前更在臉書上以「向北一女國文老師致敬」為題發文，盛讚區桂芝的行為是「揭竿起義」。（資料照）

私塾教育是中國過去的主流教育體系，文言文即是主要教學內容，教學方式以「背誦」為主，只有少數比例的精英才能「學富五車」且「旁徵博引」。然而傳統教材在現代教育中的比例該如何拿捏，是每個現代教育工作者的基本素養，然若只有400年前的一篇文章能讓我們有羞惡廉恥之心，人類還敢誇口要進入人工智能時代？尤其以詆毀杏壇行操作政治之實，尤為寡廉鮮恥！

（退休校長）

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