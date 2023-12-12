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自由開講》廉恥是放在心裡的

2023/12/12 10:43

◎謝志杰

近日部分的教職人員對於108課綱未將顧炎武的「廉恥」一文選錄在國文教科書當中，引起了社會一陣討論，特別針對區老師提到「課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱！」讓人丈二金剛，實在摸不著頭緒，難到不讀「廉恥」，學校就不教學生要有廉恥心了嗎？

針對學生表示區老師的課堂充滿偏頗政治立場，她則回應，為了活化古典文學經典，本就要提供觀點與現實生活連結，才會適時舉新聞時事例子。既然區老師上課都會旁徵博引，何以無法在其他的課文內容當中，適度的補充《廉恥》一文呢？甚至與廉恥相關的古文還可參考歐陽修的《廉恥之效》、王陽明《戒貪》、吳敬梓《廉潔自持》及袁枚《廉潔名聲》，真的有需要為了一篇《廉恥》未選錄進教科書當中，就全盤否定一○八課綱語文教育，甚至還牽扯到政治陰謀論！

北一女國文老師區桂芝（中），日前不滿108新課綱刪除多篇古文，痛批就是「無恥」課綱。近日卻被學生爆料，區老師課堂充滿偏頗政治立場。（資料照）

「禮、義、廉、恥，國之四維。」這在我國的教育當中，已經扎根很深，禮、義、廉、恥在論語當中時有所提，每個國民從小到大都讀過不少，然而是否能知行合一，那又是另一件事。不廉則無所不取，不恥則無所不為。就有讀過許多書的法官收賄，也有軍官穿軍服簽「投降承諾書」，難道他們都沒讀過廉恥一文嗎？廉恥是放在心裡的，不單靠讀篇文章或嘴巴說說就能做到的。

（博士生）

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