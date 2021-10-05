自由開講》歷史教學另一層面的思考

陳啟濃

趙少康和吳淡如紛紛提到現在的學生不認識岳飛孫中山這些大人物，雖然有學者搬出教科書指證出非其所言，歷史課本還是有提到岳飛孫中山這些人物。

近日中廣董事長趙少康（中）爆料鴻海集團創辦人郭台銘的女兒不知岳飛，引起各界對於歷史教育的討論！（資料照）

然而歷史課只是記得人名他是誰，已經是最低層次的學習了。讀書在於心領神會，歷史課的精隨在於學生能否從歷史脈絡中，探索思考出一些人類生存法則，甚至進一步能印證到目前的生活。從歷史課可以學到知識，讓知識發揮出實際的應用力量。

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學生除了認識岳飛是誰，應該還要學到岳飛收到十二面金牌，還情願返回京城受死，是精忠還是愚忠？還要能體認到岳飛那個時代，宋朝對於重文輕武的原因，朝廷對於武將不信任的原因。如果能印證到現在的台灣，那些退將紛紛到中國投誠，是否也是跟宋朝一樣，軍隊長期成為政治工具，失去中心思想。

至於孫中山的革命事蹟，以當時的時勢，難道沒有其他方法，非革命不可，就像日本現在的君主立憲，和平漸進式的改革，對於當時的中國是否比較合適。因為見諸事後的軍閥割據、日本侵略與國共內戰等，革命並沒有帶給中國更大的安定與民主。如果用來延伸台灣的現況，台灣的民主改革，需要的是政治神話或是合宜的制度，很值得討論。

108課綱的精神在於希望學生能學到活的知識，而不是片段記憶的短暫印象，進一步能將知識運用在生活情境中，以提升生活的知能。歷史課早已經該脫離背誦的學習，除了需理解歷史事件，更重要的是掌握歷史的脈絡，靈活運用，化為可用的知識，成為行動的力量。

（教育人員）

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