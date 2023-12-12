自由開講》區老師 問題不在認同 而是在強行灌輸！

◎陳啟濃

北一女區老師用蔡總統提過的尊重認同自由，為自己的言行合理化。然而對未滿十八歲的高中生，而且又是最優秀的北一女學生，常在課堂上針對自己的政治認同大放厥詞，這已經不是認同自由的問題，而是老師不該強迫灌輸自己的政治立場給思想尚未成熟定型的高中生。這不僅違背教育中立的憲法原則，更會挑動分化單純友善的校園文化。

圖為台北第一女子高級中學。（資料照）

老師當然可以有自己的政治理念，但是不應該帶到學校當中，這已經是淪為強迫施加給學生的觀念與想法，已經屬於「灌輸」而不是「教育」。灌輸就是一種強迫對方接受的過程，違背教育強調獨立思考的價值判斷。

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而觀乎老師的言行，已經淪為很嚴重的仇恨情感，將台灣政府誣蔑為中華文化的破壞者，卻誤認為中共政府才是認真在維護中華文化的傳承。事實卻是從文化大革命以來，中共才是中華文化最大的罪人，對於倫理道德嚴重破壞，對於善良人性的無情打擊。

認同當然可以充分自由，但不能傷害無辜的未成年學生。如果認為認同邪惡的中共政權在維護傳統文化，這也只不過是舉起自由的大旗，在做錯誤的認同。

（國中校長）

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