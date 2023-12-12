晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（北社評論）從區桂芝言論談一○八課綱

2023/12/12 05:30

◎ 陳彩仁

用幾篇文言文未收錄在教科書中，就全盤否定一○八課綱語文教育，這樣的高中國文老師，真讓人懷疑她了解課綱語文教育的目標與功能嗎？

教育部一○八課綱總綱述明在追求全人教育的目標，強調公民素養與實作工程，十二年國民基本教育課程綱要語文領域—國語文明定「語文教育旨在培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與終身學習的基礎」。簡單說來，語文教育的目標是培養學生足夠的聽說讀寫和觀察思辨行為能力，在離開學校之後也可以自行終身學習，應付真實的現代社會。因此語文教學與實際生活的社會相連結是應然也是必然。區老師對於降低文言文佔比的激烈反應實在讓人無法苟同。

一、文言文的佔比，一○八課綱是三年平均三五％至四五％，台灣還是世界最高（中國只有二○％），選用文章方面，一○八課綱只推薦十五篇建議古文，其他由教科書廠商自由選用，絕對沒有哪一篇是被迫刪除！如果老師覺得不夠，還可以自行添加。

二、將語文知識的學習和學生的生活切割開，將產生「去意義化」的語文學習結果。文言文不是學生日常生活中使用的語言，佔比過高，在學生學習動力條件缺乏下，連帶影響識讀能力養成，人文素養不足，其結果是窄化視野與認知，轉化為寫作能力更是低落。不如教導學生熟習淺顯易學的白話文，具備敏捷準確高效率的口頭和書面語言能力，處理生活和工作中實際問題，以應付即將到來的全面AI時代。

三、語文課的本質屬性是人文性、生活性、社會性，不是思想修養課、道德品質課，更不是政治課；也不能過度強調語文的文學性或工具性，這些都將把語文學習帶入死胡同。在區老師的通篇語言中，台灣社會聽到的是黨國威權依然深植各級校園、中國在台灣滲透深度極為嚴重。抑或是國文系畢業生職業生涯的焦慮？

這個區老師顯現出來台灣的教育問題有多嚴重！但也引發一個全民對一○八課綱深入瞭解的契機。一○八課綱是一個柔性課綱，允許老師自行組合教材，不只是語言領域，其他領域也一樣，學生要學得好，老師的設計課程的功力非常重要。老師的能力強，課程設計的好，可以讓學生舉一反三，多元思考。透過這樣適當引導訓練出來的學生，不論表達思辨能力，都富有批判創新精神。這是新世代面對未來AI時代所必須，但是對擔任課程的老師挑戰更大。同時，也是專制威權所畏懼的強大對手。或者這才是這位區老師反應這麼大的真正原因吧？

（作者為台灣客社社長，介壽國中退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書