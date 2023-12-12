自由廣場》（北社評論）從區桂芝言論談一○八課綱

◎ 陳彩仁

用幾篇文言文未收錄在教科書中，就全盤否定一○八課綱語文教育，這樣的高中國文老師，真讓人懷疑她了解課綱語文教育的目標與功能嗎？

教育部一○八課綱總綱述明在追求全人教育的目標，強調公民素養與實作工程，十二年國民基本教育課程綱要語文領域—國語文明定「語文教育旨在培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與終身學習的基礎」。簡單說來，語文教育的目標是培養學生足夠的聽說讀寫和觀察思辨行為能力，在離開學校之後也可以自行終身學習，應付真實的現代社會。因此語文教學與實際生活的社會相連結是應然也是必然。區老師對於降低文言文佔比的激烈反應實在讓人無法苟同。

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一、文言文的佔比，一○八課綱是三年平均三五％至四五％，台灣還是世界最高（中國只有二○％），選用文章方面，一○八課綱只推薦十五篇建議古文，其他由教科書廠商自由選用，絕對沒有哪一篇是被迫刪除！如果老師覺得不夠，還可以自行添加。

二、將語文知識的學習和學生的生活切割開，將產生「去意義化」的語文學習結果。文言文不是學生日常生活中使用的語言，佔比過高，在學生學習動力條件缺乏下，連帶影響識讀能力養成，人文素養不足，其結果是窄化視野與認知，轉化為寫作能力更是低落。不如教導學生熟習淺顯易學的白話文，具備敏捷準確高效率的口頭和書面語言能力，處理生活和工作中實際問題，以應付即將到來的全面AI時代。

三、語文課的本質屬性是人文性、生活性、社會性，不是思想修養課、道德品質課，更不是政治課；也不能過度強調語文的文學性或工具性，這些都將把語文學習帶入死胡同。在區老師的通篇語言中，台灣社會聽到的是黨國威權依然深植各級校園、中國在台灣滲透深度極為嚴重。抑或是國文系畢業生職業生涯的焦慮？

這個區老師顯現出來台灣的教育問題有多嚴重！但也引發一個全民對一○八課綱深入瞭解的契機。一○八課綱是一個柔性課綱，允許老師自行組合教材，不只是語言領域，其他領域也一樣，學生要學得好，老師的設計課程的功力非常重要。老師的能力強，課程設計的好，可以讓學生舉一反三，多元思考。透過這樣適當引導訓練出來的學生，不論表達思辨能力，都富有批判創新精神。這是新世代面對未來AI時代所必須，但是對擔任課程的老師挑戰更大。同時，也是專制威權所畏懼的強大對手。或者這才是這位區老師反應這麼大的真正原因吧？

（作者為台灣客社社長，介壽國中退休教師）

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