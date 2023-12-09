自由廣場》剔除《廉恥》之我見

◎ 二弄

北一女中一位國文老師對顧炎武的《廉恥》從課綱中被剔除表達強烈不滿，認為等於是忽視了傳統文化，並剝奪學生思考「士大夫之無恥是謂國恥」這一重要命題的機會。然而，這種觀點是否真正站得住腳？

從文學的角度看，《廉恥》作為顧炎武的個人讀書筆記，在文化史雖具一定地位，但是否足以稱為經典散文卻有待商榷。它缺乏深刻的文學技巧和豐富的內涵，可能不足以代表中國古典文學的最高成就。

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再從教育的角度來考量，一○八課綱的推行旨在培養學生的批判性思維和現代知識結構。在此背景下，單一地侷限於傳統經典學習，可能不足以滿足當代學生的需求。當代教學應注重多元化及與時俱進，而非只是重復傳統教材。

對於《廉恥》這文本，從批判性教育的觀點來看，其在結構和論證方面確有不足。文章缺乏清晰的概念界定和嚴謹的邏輯推理，可能對學生的文章結構和論證方法認識產生誤導。

這位國文老師對《廉恥》被刪除的強烈反應，更多地反映出面對變革的抵觸情緒，而未必是基於對教育或文學的深入理解。在現代社會，教育者應擁抱新時代的教育理念，鼓勵開放思維，而非僅僅守著舊有的教學模式不放。

一○八課綱的核心目的在於使台灣的教育更加多元化，更符合現代社會的需求。這意味著，對於《廉恥》這樣的文獻，我們應該從更廣泛的視角來審視，而非僅停留在對傳統的簡單追憶上。

進一步來說，一○八課綱並未禁止教授《廉恥》或其他未被列入推薦名單的作品。教師仍然擁有教學自由，可以選擇適合學生的教材。因此，將課綱的變動視為對傳統文化的全面否定，似乎過於片面。

教育改革的目標是為了讓學生更好地適應快速變化的未來社會。面對新舊教學理念的碰撞，我們應擁抱變化，並在尊重傳統的同時尋找更合適的教學方法。這不僅是一場教育內容的更新，更是一次對教育理念和方法的深刻反思和革新。

（作者從商）

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