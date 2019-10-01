自由開講》108課綱與新考招造成基層教育的困擾

李曼麗

日前金車文教基金會調查，有8成教師認為，面對新課綱，教師端、行政端都還沒有準備好，新課綱便已上路。108課綱理念為素養導向，帶來課程結構實質的改變，但改變所需的資源卻沒有全然到位，老師心裡有苦，老師只是不說。

剝奪高中生嘗試摸索的機會，強迫提早分流

過去高中生選修是試吃，嚐過後覺得合口味，到高三才決定要念哪個科系。108課綱的學習歷程，將高一生是否修過哪些課程，當作入學參採標準，造成高中生不敢試吃，從高一就得備戰。

強迫學生在志趣未定向，以及生涯尚未充分探索之際，就提前分流，等於揠苗助長。

108課綱理念為素養導向，帶來課程結構實質的改變，但改變所需的資源卻沒有全然到位。（資料照）

選課資源有城鄉落差，修課中籤靠運氣

有的學校開了很多選修課，有的則開很少，尤其小校課開真的開太少；且無論大小校，都有大批學生選不到想上的課，或被迫上不想上的課！修課靠電腦抽籤？

學生選不到選修課，不是學生的錯，為何要在升學積分上受懲罰？

新課綱加重高中教師沉重負擔

高中編制人力吃緊，各縣市財政困難，藉口少子化管控員額，有些小校教師人力十分匱乏，教師原本備課、授課、段考命題（一次段考，一個老師要命題2～5份）、競賽指導、研習、作業批改、班級經營...等負擔就極為沉重；偏鄉小校與都會大校開課數差異懸殊，多元選修、加深加廣、特色課程等師資、教室、設備、排課等，小校均有實際上的困難，有的學校連正式的學科老師、專任輔導老師都沒有，必修的正課都是代理老師上了，如何開很多選修課、如何做好升學輔導、心理諮商？

新課綱又加重教師非專業、跨領域的開課、備課與素養命題負擔，更剝奪教師照顧、輔導學生的時間；學習歷程要求教師認證，哪個教師敢不認證？但作品有難辨真假與財富資源、文化刺激懸殊不同，造成亮點差距的問題。

自主學習不利偏鄉小校，也不利弱勢家庭

108課綱有彈性學習時間，學生可以提出自主學習計畫，規劃並執行自己想學習的內容；選不到課的人，因為沒有修課紀錄，也可以自己想辦法「自主學習」，如：選不到日文課，可以提自己的日語學習計畫，學習內容、進度，自己自主規劃，反正就是要想辦法自主學習，並做好學習歷程紀錄，展現校系先備知能的證明，來說服教授。

每周三堂的彈性課程時間是，學生自主學習的時間，這個時間可讓學生進行自主學習，若未妥善規劃執行，很可能就變成自習課。考量自習課可能會變成無效的學習，很多明星高中就開了「微課程」，讓學生上課，又可以對接大學校系。規劃的微課程，以每6週為單位，可以引進校外資源到校上課，也可以跟大學合作開課，如：北一女就開了31門微課程，建中也開了約34門課；但是偏鄉小校幾乎沒有辦法開各式各樣、對接大學的微課程，這對偏鄉小校很不公平！

學習歷程是史上最大的建檔工程，但是無論學校行政或老師，過去都沒有這方面的經驗，如果哪一個環節出現問題，第一線基層教師卻得承擔所有責任。而對於忙於生計的普羅家長而言，他們更是無法理解這麼複雜的108課綱及考招新制，也是一般普羅家長不可承擔之重。

（作者為教師、新北市教育產業工會理事）

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