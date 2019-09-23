自由共和國》吳偉雄／108課綱，偏鄉小校學生淪為二等公民？

吳偉雄／偏鄉高中教師

下課鐘響，修到第一志願課程的學生甲回原班教室，沒修到理想志願課程的學生乙跟甲抱怨：「我也想上○○課，根本不想上╳╳課！」學生丙說：「我也是！」甲開心地說：「我的課很好玩喔！在電腦教室，可以玩電腦！」學生丁、戊也湊過去一起哀怨：「我也想上第一志願的課，可是選不到……」「聽說明星高中開幾十門選修課，還可以去大學上課耶！好好喔！真不公平……」這時，走廊上傳來兩人的對話，一個學長羨慕地酸高一學弟說：「一○八課綱，可以玩手機吼？」「嘿嘿！學長，你內行的……」

進到辦公室，高一導師拿著一疊該班還要再退件的自主學習計畫，憂心忡忡地說：「已經叮嚀他們要再修改，增加具體一點的內容，結果，每欄還是只寫一兩句話，很多根本都沒改！說真的，如果他們不改，我也不能強迫他們改。」有同事為學生緩頰：「不是他們不改，他們剛從國中升上來，是真的不會寫。學校應該趕快分配指導老師，請學生去請教指導老師，導師也無法給每個學生有效的建議，因為他們的計畫有很多天馬行空的大題目，也不是導師的專業，不知從何指導起？」「可是如果有老師拒絕擔任自主學習計畫的指導老師呢？而且很多計畫超出學科教師專業，難以指導啊！」「學生在自主學習課想找指導老師，可以讓他離開嗎？我是有讓他去，可是離開後的安全問題，我有點擔心，法律研習不是一再教我們不能讓學生上課中單獨離開……」「指導老師也有課，怎麼指導？」「還有，學生睡覺或不執行他的計畫，到底要不要叫醒？要他只能做計畫相關的事嗎？如果他都不理呢？」「學生說要用手機自主學習查資料，可以同意他用多久啊？」「電腦教室、自主學習的場地、設備，根本不夠啊！」「學生想做實驗，沒有老師在，可以嗎？」……

一個老師突然大叫：「天啊！你們看看，○○高中開了好多微課程，而且邀來好多人脈資源開課：有法官、外交官、建築師、圖書館館員、知名雜誌總編、教育顧問公司、文化藝術協會、文化資產保存協會、中研院研究技師、各大學文法商設計理工生醫等各系教授……」「這根本是天龍國裡的天龍國！」「這只是彈性課程喔！他們多元選修也開了幾十門各班群的課！」「幾十門？那我們學生三年後怎麼跟他們比？學習歷程的反思、成果作品、認識對接大學校系的機會，差很大耶！」同事們驚嘆完，沒有太多時間理會新課綱的不公，各自又忙著燒腦的家長日簡報、處理各處室交辦需催收繳的班務、備課、改作業……。看著第一次段考的時程已張貼公告，命題通知上週就發到，很快就要接到教務處催繳試題的電話了；但，總比接到家長打來質問為何自己小孩選不到課、為什麼能選的課那麼少的抱怨電話好多了。

一○八學年度伊始，高中端學生迷惑、家長疑惑、老師困惑，新課綱如期上路了！考招連動，教育部執意推動學習歷程，和二階指定項目甄試至少占五十％，說有助於學生自主學習、適性發展，可以提升弱勢學生入學機會、改善高中教學困境；但如果上高中課程計畫平台看看各縣市、各高中校訂必修、加深加廣、多元選修懸殊的開課狀況，看看陸續公布的明星高中令人稱羨的彈性學習時間開設的微課程，再想想有高人指導、精準對接大學校系的自主學習計畫和平凡無奇、欠缺亮點的自主學習計畫，請問教育部：偏鄉小校學生是二等公民嗎？教育可以讓明星更明星、讓偏鄉更偏鄉嗎？升學機會可以這樣「有關係，就沒關係」嗎？

適性探索，很好；但，請與考招脫鉤！因為，大學招生，一定要秉持公平、公正、公開的原則，新課綱與學習歷程讓全民見證教育資源的不公，請適可而止！

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