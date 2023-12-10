自由廣場》無恥課綱說／21世紀的儒教幽靈再現

◎ 吳哲文

近期《一○八課綱》國文科目設計，被某位國文老師以「去中國化」、「不再教導完整《四書》，喪失學習品格的機會」，及「刪掉顧炎武〈廉恥〉讓學生不再有機會思考『士大夫之恥，是為國恥』」為由，痛批為缺德與無恥的課綱；該師言論在總統大選只剩卅幾天、相關議題涉及台灣如何看待中國與其文化的問題，引發社會各界的反駁與熱議。

經濟合作發展組織（OECD）甫公布二○二二年PISA基礎學力大調查，台灣學生在閱讀、科學及數學三大科目都名列八十一個國家及地區的前五名，均較前次調查進步，表現優異。她的言論，不僅無視於台灣在跨國教育評比的表現，更深層的問題，在於其言論宛如儒教幽靈在廿一世紀的再現。

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在該師眼中，彷彿將儒家《四書》跟顧炎武的〈廉恥〉背誦得滾瓜如流、或者讓古文常駐高中國文教科書當中，就能夠透過授課活動，讓學生自動理解道德的重要性，進而使社會充滿道德感、使一切社會問題都能夠獲得解決；但，問題是，如果這些典籍或文章這麼有用，為什麼自西漢武帝開始獨尊儒術以來，直到中國發動文化大革命之前為止，東亞大陸各個帝國的政治會總是充滿算計跟傾軋，而熟讀儒家典籍的學子、特別是其中應試中舉出任官吏的佼佼者，會將他們所在的社會，帶向一次次的治亂輪迴與大規模的人口喪失？更不用提在當今的台灣，那些犯下通敵、外患、貪污及侵占國有地等等罪案的政客或軍人，哪個沒有受過先前幾十年的國文教育，但這些教育內容，有讓他們發揮自我省察的作用，進而讓他們不犯罪嗎？很顯然也並沒有吧！

恕筆者直言，儒家典籍連東亞大陸上的各個帝國的具體實務問題都無法解決，以為台灣學子熟讀這些典籍，就能讓台灣社會自動「『儒』喜充滿」、成為一個人人「道德真超能」的社會，很明顯是搞錯了什麼吧？而配合此般食古不化、抱殘守缺的國文老師起舞的政治勢力，又何嘗不是「項莊舞劍，意在沛公」，藉由批判國文教育，發洩對台灣人愈來愈不願意認同中國的不滿？希望這些政客跟老師們，不妨捫心自問一下。

（作者從事服務業、兼業作家）

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