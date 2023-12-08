民主之盾》外交事務不應該淪為選舉工具，更不應該讓不懂外交事務的政治人物來破壞台灣的對外關係

外交事務的談判與協商在沒有確定的結果之前，這類型的協商談判記錄都會被視為機密文件，因為這不是買車買房，短時間就可以談妥的一件事。當政治人物把這類型的機密外交文件流漏出去，甚至是以這份文件上「還沒有結論的結論」來對政府進行批判，這種行為除了會讓民眾對外交協商與談判產生誤解，更會讓美方對台灣失去信心。

葉耀元／美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任

近日，國民黨立委參選人徐巧芯透過一場記者會向民眾表示，根據一份預定2026年12月31日才能解密的政府內部外流文件顯示，在去年4月駐美代表蕭美琴、行政院政務委員鄧振中、與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）進行的一場討論印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）進度的視訊會議中，戴琪不願正面回答是否邀請台灣加入IPEF，或者台灣為什麼不能加入印太經濟架構。徐巧芯更表示，當時台灣方面的代表就已經知道，即便台灣因為萊豬跟福食付出了很多政治代價，但美國仍然不支持台灣加入區域經濟整合。

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做為一位民意代表（台北市議員），在取得政府還未到解密時間的祕密文件時，徐巧芯選擇以爆料的方式來批判民進黨政府的外交工作，更表示台灣對美國的示好，根本就是一種卑躬屈膝的行為。這件事說明了徐巧芯不顧該文件的秘密性，只想要增加自己立委選情的聲量，更透漏了自己對外交事務的無知。

在取得政府還未到解密時間的祕密文件時，徐巧芯選擇以爆料的方式來批判民進黨政府的外交工作，這件事說明了徐巧芯不顧該文件的秘密性，只想要增加自己立委選情的聲量，更透漏了自己對外交事務的無知。（本報資料照）

外交事務的協商與談判，是需要長時間的累積，透過彼此建立起的信任，一步一步推進。美國在印太戰略區有自己的布局，台灣也同時有自己想要取得的機會，而這些談判本身就是一個現在進行式。換言之，在沒有確定的結果之前，這類型的協商談判記錄都會被視為機密文件，因為這不是買車買房，短時間就可以談妥的一件事。當政治人物把這類型的機密外交文件流漏出去，甚至是以這份文件上「還沒有結論的結論」來對政府進行批判，這種行為除了會讓民眾對外交協商與談判產生誤解，更會讓美方對台灣失去信心。

由此觀之，徐巧芯與國民黨在取得外交機密文件時所選擇的行為，並不是從國家長遠發展以及未來美台關係經營的角度來思考如何作為，而是把外交事務當作選舉的工具，為自己增加聲量。在民主政治中，選舉競爭自然是必要的一環，但如果反對黨把破壞我國外交事務與國家利益當作選舉競爭的武器，絕對是一個不可取的行為。對於已經成形的外交結果進行批判，跟把進行式中的外交協商談判秘密文件拿出來說嘴，完全是兩碼子事情。國家利益理當超脫出政黨競爭，但看來徐巧芯跟國民黨對於這個主權國家的基本原則，並沒有一個清楚的認知。

再者，徐巧芯指出，進口萊豬跟福食是犧牲台灣利益，但卻沒有換取美國認可，將台灣規劃在印太經濟架構之中。但徐巧芯不知道的是，美台貿易之間存在著極大的貿易逆差；換言之，台灣出口到美國的數值，遠遠超過美國出口到台灣的數值。根據美國商業局2022年的統計，台灣出口到美國的貨品與服務總值，高達1055億美元；但美國出口到台灣的貨品與服務總值，卻只有進口的一半左右，為545億美元。換言之，從美國的角度來考量，台灣一直都享有更多的美國市場，這也是美國希望透過出口美國的牛肉與豬肉來平衡貿易逆差的主要原因，更可以跟美國中西部的農業選民交代。

而就台日貿易來看，雖然依照2022年的數據，台灣進口日本的貨品與服務總值總值高於進口（546億美元對上336億美元）。但在台日關係友好的經營下，台灣出口日本的貨品與服務漲幅顯著，在去年成長了15.1個百分比。 換言之，台灣開放進口萊豬跟福食，並不是一種「讓利」的行為，而是透過釋出友好的態度來開創與美日之間更多的合作契機。如果按照徐巧芯與國民黨的說法，台灣只要進口這些產品，就是在犧牲台灣的利益，就是在卑躬屈膝。但每個國家都有自己的本位思考，而所謂的國際合作，本來就是建築在一定程度的相互犧牲上開創更多未來的可能性，甚至是以此擴大兩國市場的規模。不去理解台灣與其他國家的貿易基礎，更不去透析國與國之間的外交合作應當如何拓展，把這些作為都用喪權辱國的方式來包裝，晃點不知內情的民眾，這種做法本質上就是在破壞台灣的國家利益與外交關係。

最後，講回台灣與印太經濟架構之間的未來。首先要澄清的是，印太經濟架構並不是一個多邊的自由貿易協定。事實上，自2016年川普退出跨太平洋夥伴關係協議（Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP；在美國退出之後，已經改成跨太平洋夥伴全面進步協定，簡稱CPTPP）後，無論是共和黨的前總統川普或是現任的民主黨總統拜登，都在公開的場合強調美國目前不會與其他國家進行多邊自由貿易協定的談判與協商。是此，美國去年所提出印太經濟架構，自然也不是什麼多邊自由貿易協定，而是一個依照自己生產鏈的布局來對印太戰略區國家的投資協議。換言之，加入印太經濟架構並不等同於可以跟其他印太經濟架構中的國家進行自由貿易，也不是什麼區域經濟整合的概念。

台灣未來在印太經濟架構中會不會佔有一席之地，目前仍是一個未知數，因為狀況還處於外交協商的環節。但美國跟台灣今年所簽訂的《台美21世紀貿易倡議》，比台灣是否加入印太經濟架構來的更為重要，因為這表示台灣將逐步跟美國建立起雙邊自由貿易的協議，擴大台灣取得美國市場的量能。與其花一堆時間琢磨於台灣為什麼無法成為印太經濟架構中的一員，不如花更多的外交精力在推進並完備《台美21世紀貿易倡議》的實質內容。更不要提，美國目前只有跟21個國家有自由貿易協定，而台灣即將成為第22個可以享有美國市場的國家。

台美的外交關係與台灣外交事務的推動，內部充斥著專業性。是此。政治人物不應當把國家外交之大事拿來當作自己增加聲量的選舉工具。除此之外，政治人物更不應該在不懂外交事務的狀態之下，對這些事務妄自非議，用帶風向的方式誤導民眾。

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