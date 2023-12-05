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自由開講》質疑蕭美琴的國籍，是假議題

2023/12/05 10:54

◎鄭明德

這幾天，質疑蕭美琴國籍的說法出現在新聞版面與競選場合。一時之間，讓人難以看清。事實上，蕭美琴已擔任政府職務多年，質疑蕭美琴的國籍，根本是假議題，不值得重視。

民進黨副總統參選人蕭美琴。（資料照）

政府與企業一樣，都有所謂的內部控制制度。政府更複雜，長期的人事管理、銓敘、機密查核持續；調查、政風、廉政、監察機關隨時進行監督；財務上，也有會計、主計、審計等機關進行查核。

蕭美琴在20多年前開始擔任公職，參與機要，擔任國會議員，並擔任最重要的駐美代表此大使職務，前述各政府機關想必就其國籍、經手財務進行過嚴密的查核。她的國籍怎可能在回台後幾日就被質疑？更何況，這二十多年中也有馬英九政府的八年，為何當時沒有質疑，反而是現在才質疑？

蕭美琴的國籍爭議，內政部已表示沒有問題，符合規定。質疑她的國籍，徹徹底底是假議題。

臺北城市科技大學企業管理系教授

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