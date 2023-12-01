自由開講》中共「多國免簽」背後的危機：疫情大爆發

◎Arthur Louis

2023年11月24日，中共宣布對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國實行單方面免簽政策，引發國際擔憂。然而，與此同時，中國內地卻爆發了一場嚴重的疫情，多種病毒混合傳播，北京、天津、上海、杭州等多地醫院爆滿，特別是兒童病患急劇增加。疫情形勢嚴峻，多地採取緊急應對，甚至重啟方艙作為臨時輸液室。

中國內地近來爆發了一場嚴重疫情，多種病毒混合傳播，北京、天津、上海、杭州等多地醫院爆滿，特別是兒童病患急劇增加。（法新社）

兩面夾擊：中共「免簽」政策與國內疫情爆發

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中共「免簽」政策的宣布，與國內疫情爆發形成鮮明對比。這一決策引發了國際社會對中共「惡意免簽」的質疑。筆者認為中共或許企圖利用國內疫情的爆發，藉外國遊客將病毒引入國內，再次散播全球。

中共回應：澄清與資訊保密

而面對國際質疑，中共迅速對外澄清，表示未發現任何不尋常或新型病原體。然而，國際組織ProMED發布高度警戒信息，指中國北京等地醫院擁入大批患有「不明肺炎」的兒童，要求中國政府提供更多信息。同時，世界衛生組織（WHO）要求中國就媒體相關報導和ProMED的預警報告進行說明，並提供最新傳播趨勢的信息。

媒體反響：全球警惕中共「惡意免簽」

國際媒體亦對中共「免簽」政策與國內疫情的同時爆發進行關注，多家媒體指出，當前中國疫情波及多地，兒童呼吸道感染嚴重，並對全球發出警告，提醒民眾注意不明呼吸道疾病正在廣泛爆發。有中國在地報導更指出中國各地醫院爆滿情況，引起外界的憂心。

專家觀點：封控效應與免疫債

倫敦大學學院基因研究所所長貝盧克斯（Francois Balloux）分析指出，中國長期的封控使民眾對地方性病菌免疫力下降，這次疫情爆發被視為一種「免疫債」。專家還表示，封鎖減少了呼吸道病菌的傳播，同時也導致了對地方性病菌的免疫力下降，成為疫情爆發的原因之一。

結語：全球憂慮中共「免簽」計劃

中共「免簽」計劃與國內疫情同時爆發，使得全球社會更加警覺。國際媒體和專家紛紛對中共的應對和信息透明度提出質疑。這次事件將可能對中共在國際上的聲譽和影響力造成重大衝擊，也凸顯了中共兩難的國際局勢。

（中共研究人員）

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