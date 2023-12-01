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自由開講》汙衊印度勞工來台打工其心可誅

2023/12/01 12:08

◎官文傑

最近媒體報導，台灣勞動部將和印度政府在年底前簽署勞工輸入備忘錄，並說有10萬名印度勞工在簽備忘錄後將赴台工作？報導一出立刻讓親中媒體四處質疑，並有某些以收容爭議外勞獲取暴利的團體，更是出言汙衊印度勞工，意謂印度治安敗壞，台灣引進印勞將讓台灣變成性侵之島，不但口不擇言更是譁眾取寵誤導與論，對這種刻意汙衊印度勞工附和中國認知戰，以挑撥、分化台印人民情誼的惡意宣傳其心可誅，台灣人應看清事實嚴厲譴責予以唾棄！

印度人口超過14億，在國外打工更是超過千萬，包括中東國家，美、歐、日、韓及新加坡等國均使用大量印度勞工，有從事製造業，也有營建業，更多的是家事服務業及醫護人員，科技、軟體人才更是遍布世界各國，怎麼從沒聽過哪個國家變成性侵之國？欲加之罪何患無辭，這些人意圖何在？不問可知！

（彭博檔案照）

台灣缺工嚴重眾所週知，開放更多外勞輸出國是勞動部的職責所在，勞動部也為此汲汲營營，但礙於外交困境成果有限，像多年前和孟加拉在新加坡簽過備忘錄，但因中共阻撓設辦事處結果無疾而終！也曾派高層赴緬甸談引進緬勞事宜，結果被拒於國境之外！更曾派高層遠赴斯里蘭卡，和斯國海外就業福利部署長簽署意向書，並面見部長共赴晚宴，結果也因中共插手不了了之！

其實，印度勞工在國外打工深獲好評，不但敬業且刻苦耐勞，就連最近因以哈戰爭缺工嚴重的以色列也向印度求援，要求印度政府輸出印勞至以國工作。所以，對於刻意汙衊印度勞工的媒體或社運團體，政府不應姑息養奸，應派員查察其背後是否有人授意，並予以嚴懲移送法辦！唯有如此，才能有效杜絕這些國賊刻意破壞台印友誼的惡意舉止！

（前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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