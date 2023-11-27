自由開講》打破舊有偏見 拒絕印度移工引進性侵等言論歧視

◎張天泰

近期，美媒《彭博》10日報導台印將於12月簽署「台印移工合作備忘錄」，行政院長陳建仁同日證實，卻發生勞動部粉專遭網攻之事件，而「反對印度移工」事件表面擴大國內對印度刻板印象及種族歧視聲音，台大國發所副教授辛炳隆點出，社會對於外籍移工的歧視與刻板印象仍在。並提醒台灣人民回顧研議「就業服務法」的歷史，當時針對移工引進曾有一條文指「不能造成社會治安問題」，最後在立法時拿掉這個條文，因為這是歧視性條文，再加上後續調查研究顯示，移工在台犯罪率並沒有明顯高於台灣人。

台灣將引進印度移工引發部分國人疑慮，勞動部特別製作圖卡大動作澄清，表示不會立即引進10萬人，外電報導「純屬虛構」。（勞動部勞動力發展署提供）

誠然，對於印度移工引進性侵等歧視言論，某種程度代表台灣社會的退步與歧視，因任何勞工都不應被預設性的歧視心態對待。而筆者想起專長「多元文化教育」的台師大教育系教授劉美慧，曾提及多元文化教育的目標，是要讓公民學會對不同族群與文化欣賞、接納與容忍的態度，學習從各種不同族群與文化的觀點，去對照我們所處的大千世界，拋開以往先入為主的主流價值觀，打破以往的舊有偏見與錯誤歧視，學習欣賞、看見不同故事背後所蘊含的多元文化之美。

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此次勞動部MOU十萬印度移工，在事實層面，也為幫助台灣成為真正具備多元文化的先進國家之機會，而民主台灣數百年來，本為多元混血的島嶼國家，承載著不同的多元文化，衝突之後融合，且目前台灣人口結構已有重大改變，外籍配偶或歸化我國的「新住民」人數已達57萬人，逼近原住民人數58萬人；若加上父親或母親為外國籍的「新台灣之子」45萬人，台灣新住民及新2代人數早已超過百萬人，而來自不同國家的移工所帶來的語言、文化與勞動力，已是台灣發展的重要力量。

而此次印度移工歧視事件，可讓我們反身檢視，移工不只是「勞動力」的客體，更需看到移工更多身為人的主體面貌，不同國家的移工加入台灣社會，可讓台灣社會能學習成為真正包容的多元文化社會，看見移工對台灣轉型多元文化社會的重要性，也可達成實踐多元平權的先進國家隊伍。

最後，勿忘台灣性別平等指數高居亞洲之冠，讓移工在台灣，能同樣感受到台灣重視性平教育之氛圍，透過社會教育杜絕合理化性騷、性侵犯罪，也可成為台灣的國際教育貢獻。

（政治工作者）



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