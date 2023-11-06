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自由開講》日本泡麵危機：亞洲競爭對手的「逆襲」如何改寫食品地圖？

2023/11/06 10:40

◎張怡穎

在這個一切都講求速度和效率的時代，泡麵這個來自日本的「快速食品」奇蹟，不僅成了全球忙碌人們的救星，更在亞洲翻起了不小的浪潮。日本作為泡麵的發源地，近年來卻意外地變成了亞洲泡麵的進口國，這樣的現象實在讓人感到有趣。

從1958年日清食品的「雞湯拉麵」誕生至今，泡麵業經歷了六十多年的發展，從單一口味到多元化風格，從日本走向世界。據統計，在亞洲幾乎占據了整體泡麵市場的八成，顯示出泡麵在亞洲的普及和深受喜愛的程度。但據統計，近年日本本土泡麵市場卻僅占全球的6%，顯見日本泡麵在其本土市場似乎開始出現下滑的趨勢。

面對全球化的市場，日本泡麵企業一方面必須瞭解並尊重各地的飲食習慣，另一方面又要不斷創新，以滿足當地人民的口味。日本泡麵企業的策略是走高端路線，專攻特定口味，並加強在海外市場的布局。然而，這樣的戰略真的能夠有效抵擋來自亞洲的競爭者嗎？

形成這樣的現象可能有很多因素，例如：全球化的關係使得日本人更能接受「異國」口味泡麵、人口減少和老齡化問題、國內市場的增長潛力受限，所以日本企業不得不轉向海外市場尋求新的生機…等等。但，以近年來說最關鍵的因素應該就是新冠疫情大流行。

因為疫情大流行之下，由於旅行受限，越來越多的日本消費者開始通過泡麵來解饞，體驗那些他們無法親自前往的亞洲國家的風味。就像東京新大久保的「亞洲超市」一樣，泡麵成為了這些顧客熱衷尋找的商品。從韓國的辛拉麵到越南、泰國的特色泡麵，日本市場的亞洲泡麵進口量已經是過去數量的數倍。

因為疫情大流行之下，由於旅行受限，越來越多的日本消費者開始通過泡麵來解饞，體驗那些他們無法親自前往的亞洲國家的風味。圖為泡麵示意圖。（資料照）

不僅僅是日本的消費者，連日本當地的泡麵企業也開始注意到這股「逆進口」的熱潮。這不僅僅是一種潮流，而是消費者對於多元文化和異國風味需求增長的真實反映。就拿Acecook來說，它是越南最大的泡麵製造商。

2018年，Acecook開始在日本進口銷售在越南製造的袋裝泡麵「HaoHao」。這款産品本來的客層面是在日本生活的越南人，但購買的日本人也越來越多。2022年的銷售額達到最初的3倍。這明顯說明了一點：日本消費者對於異國風味泡麵的追求，已經遠遠超出了對本土泡麵品牌的忠誠。而其他如韓國、泰國等國的泡麵在日本市場受歡迎的程度也正直線上升。

這種現象反映了一個核心問題：當全球化促使文化交流日益頻繁，人們對於食品的期望也不再僅僅停留在「方便快捷」，而是更加追求「多元化」和「地道性」。亞洲的泡麵製造商捕捉到了這一點，開始在原料、口味、甚至包裝上進行創新，吸引了一批對傳統日式泡麵產生厭倦的消費者。

日本泡麵市場的這一轉變，無疑為我們提供了一個思考全球食品文化變遷的絕佳視角。未來，隨著各國文化的進一步融合，我們很可能會見證更多「逆輸入」現象的出現，不僅是泡麵，在各式食品領域都有可能。而對於泡麵製造商而言，這更是一種挑戰，來重新定位自己在全球市場中的地位。

（作者為自營商）

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