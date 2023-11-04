自由開講》徐春鶯的問題是她的來歷，不是國籍！

楊豐榮

近期有消息指出台灣民眾黨考慮提名中配徐春鶯進入不分區立法委員名單，掀起一番爭議。過去，徐春鶯曾被指涉入統戰團體，參與其所舉辦的研討會，媒體也報導過她畢業後曾獲得國家分派的特殊性質工作，並有專屬車輛。然而，徐春鶯卻發聲明否認自己曾加入共產黨及擔任中國國家幹部，使得此事更加啟人疑竇。

新住民擔任不分區立法委員並非罕見，之前就有原籍為柬埔寨的國民黨前立委林麗蟬，以及原來自馬來西亞的民進黨立委羅美玲。新住民擔任立委的重要性在於他們的身分能引起大眾對新住民權益的關注，並從新住民的角度推動相關法律修改，以保障他們在台灣的生活和工作權益。

請繼續往下閱讀...

民眾黨考慮提名中配徐春鶯進入不分區立法委員名單，掀起一番爭議。（取自民革上海市委官微）

現今台灣的新住民人口已超過原住民的人口，其中以中國和越南籍配偶居多。台灣民眾黨原本的算盤，可能意在爭取中國籍新住民的選票，因此提名擁有中國籍背景的徐春鶯。

提名擁有中國籍背景之新住民並無不可，且筆者認為當台灣現在擁有如此眾多中國籍新住民，提名有中國籍背景之新住民是件好事，一來可使中配觀點及需求被眾人所知，也讓其可加速融入台灣之民主社會，讓其認同台灣，以台灣為家。

然而，徐春鶯的過去經歷卻引發了人民對於國家安全之疑慮，立法委員擁有審查預算和調閱重要國家資訊的權力，在有馬文君的前車之鑑下，對於徐春鶯是否適合擔任不分區立法委員，產生了額外的疑問，這也是台灣民眾黨必須深思的問題。

筆者認為，對於已經放棄原有國籍的新住民，或許應以開放和鼓勵的態度，期待政黨提名他們擔任立法委員，這樣不僅能夠讓我們關心到社會長期被忽視的族群，也能夠讓他們的聲音，得以在國會殿堂被聽見。然而，各政黨在提名新住民立法委員時，也應該自我檢視，避免造成其他新住民的困擾，模糊焦點並引發爭端。

台灣民眾黨提名徐春鶯造成的爭議，不僅會加深眾人對中國籍新住民的刻板印象，也會挑起人民對他們國籍是否會影響台灣國防安全的疑慮，而這並非國人所樂見之情況，也使該族群成為另類政治攻防下的受害者。

筆者建議，若台灣民眾黨對於中國籍新住民議題有所關注，願提名可代表該族群之人，成為該黨不分區立法委員，可提名由中國籍新住民所生之子女，成為該政黨不分區立委，這不僅可以讓眾人關注到新住民議題，也能關注到新住民後代在成長過程所面臨之問題，藉此化解提名徐春鶯所引發的負面爭議。

（室內設計師和YouTuber）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法