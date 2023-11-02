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自由廣場》柯文哲對中配的利用、侮辱和傷害

2023/11/02 05:30

◎ 曙山旭

民眾黨擬提名中配徐春鶯擔任該黨不分區立委候選人一事，正如任何政黨被提名人都必須接受各界檢驗，徐女士當然也沒有特權可以豁免，她被質疑具有濃厚中共統戰背景，有忠誠問題，都屬於就事論事，遺憾的柯文哲卻胡扯什麼「如果去內政委員會，我想不會有太大問題」，習慣耍嘴皮，卻把中配當成工具人，已對卅幾萬中配及家庭造成嚴重侮辱和傷害！

柯文哲若真的在意中配權益，就不會找徐春鶯，柯找她，不外是向中共表忠，再藉此撈一點中配的選票，實則把徐春鶯和中配都當成政治操弄的工具人，其實徐女當立委，和中配這個群體的福利毫無必然關係！

柯說「如果去內政委員會，不會有太大問題」，幾乎等於承認徐春鶯確實有貓膩，所以把她丟到他認為不重要的內政委員會，她就算有問題也不能作怪，有什麼好擔心的？這純粹就是歧視，污辱所有中配！事實上，不管是不是中配，立委忠誠若有問題，加入哪個委員會都會問題嚴重，馬文君、吳斯懷、游毓蘭都是血淋淋的例子！反之，只要忠誠沒問題，即使是中配，有哪個委員會不能參加？

柯文哲會這樣搞，莫非認定大部分的中配都如徐春鶯般，心向著中共？都願意讓徐春鶯代表她們，甚至配合中共指令把票投給他！其實台灣有許多中配是熱愛台灣的民主自由，把台灣當成她們安身立命的家園，無法接受柯文哲這種污名化！柯和民眾黨這種唯利是圖的包牌操弄，嚴重傷害中配這一群體，讓她們整個陷入失去台灣社會信任和無形的歧視中！這種刻意的撕裂極其惡毒，應受最嚴厲譴責！

（作者是茶農）

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