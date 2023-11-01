自由廣場》共幹當立委/在台中配將陷恐懼

◎ 林修正

柯文哲提名曾經當過中國國家幹部的中配徐春鶯入民眾黨的不分區立委，此舉將使中配在台安居陷入恐懼，並使台灣的親中政黨之間產生比價效應。

徐春鶯曾任中國國家幹部，顯示她與中國政府、中國共產黨有特殊關係，再以她與中國政治組織頻繁互動，更將加深在台中配對她的疑懼，一旦徐春鶯親訪、面邀在台中配加入她組織的「台灣新住民發展協會」，從中國移民到台灣的中配和人民絕對不敢拒絕，甚至也不敢拒絕徐春鶯交付的組織工作。這是因為，他們不知道徐春鶯的背後是否有中國政府的授意。而移民台灣的中國人，其家人都還在中國生活，他們當然擔心自己拒絕徐春鶯的指示而使親人陷入困擾甚至危險。很多中配到台灣來，除了追求愛情家庭，也可能想離開中國以追求新生活。徐春鶯的作為及她擴張權力之後勢必擾亂他們的生活，甚至可能使他們千辛萬苦要離開中國的努力付諸流水。

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柯文哲提名徐春鶯意在吸收有中國配偶家庭的選票，更向中國表態，他比國民黨更敢提出符合共產黨需要的政策，藉此強力爭取中國支持他在藍白合中的「主角」地位。背景類似的其他政黨也會為爭奪這些選票而加碼，值此兵兇戰危之際，將更危害台灣國安。

柯文哲與民眾黨將個人、政黨利益置於國家及國民的利益之上，如何放心把國家交給他們？

（作者是退休商科副教授、嘉義市民）

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