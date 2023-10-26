自由開講》解決逃逸外勞形成的國安問題刻不容緩

官文傑

大家沒健忘的話，2016年底立法院在林淑芬、吳玉琴兩位立委的主導下，強行通過《就業服務法》第52條修正案，當時他們倆信誓旦旦的告訴我們，法案通過後雇主聘僱外勞不再有空窗期，外勞也不會再逃逸！結果時至今日，雇主等外勞的空窗期更長，逃逸外勞更從當時的5萬多人暴增為現在的8萬多人，成長幅度高達六成有餘，逃逸外勞在全國四處流竄非法打工，不但嚴重影響本勞的權益，其所帶來的社會治安問題更是不容忽視，真不知這兩位立委該如何解釋？

8萬多個逃逸外勞，超過外勞引進總數的11%，不但立法委員為之側目，就連國民黨總統候選人侯友宜也以此作為政見，提出對所有非法逃逸外勞「限期特赦」，以工代罰就地合法的荒謬政見！侯友宜當過警政署長，且是國民黨推出的總統候選人，當深知8萬多個非法外勞流竄全國各地，其對整個社會治安的影響重大，甚至可能引發國安危機，卻如此置全體國人於險境！這樣的政見不但毫無建樹且品質拙劣，真的是令人遺憾！

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為數眾多的逃逸外勞流竄於全國各地，如再加上近10萬名「無國籍黑戶寶寶」，其所衍生的社會問題對於國家安全的威脅不容輕忽！（本報資料照）

為數眾多的逃逸外勞流竄於全國各地，如再加上近10萬名「無國籍黑戶寶寶」，其所衍生的社會問題對於國家安全的威脅不容輕忽！但職司全國外勞政策訂定及執行的勞動部勞動力發展署卻是毫無有效對策，署長蔡孟良在立法院接受立委質詢時，竟然不知所云無法提出解決方案，卻將所有責任推給所有的雇主及國內外仲介公司，並以嚴懲國內外仲介公司回應立委的質疑！

對於署長的回應我們深感遺憾，勞動部在雇主及仲介公司引進外勞時，即強烈要求必須維護外勞權益，視外勞如同本勞不得歧視！但環視國內各就業服務站，每年為國內雇主仲介本勞不下百萬，卻有數十萬本勞就業不到一個月就落跑離職，請問有多少就服站受到懲處？又有多少主管官員自請處分？所以對於署長如此的歧視說詞我們確實無法苟同！

要有效解決外勞逃逸問題其實不難，看看新加坡及香港就一目瞭然，只要斬斷源頭即可有效防止外勞逃逸。所以我們呼籲陳建仁院長，解決外勞逃逸問題刻不容緩！應責成勞動部盡速修法嚴懲非法外勞、非法雇主及非法仲介，確實砍斷非法外勞的去處，才能遏止逃逸外勞持續增加，也才能解決逃逸外勞帶來的國安問題！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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