自由開講》人蛇不抓、逃逸不斷

黃柏恩

去年12月29日貴報《自由開講》刊登方浩鍵律師投書「逃一個移工、倒一家仲介」引發網路熱烈探討；勞動部計算『移工行蹤不明比率』之合憲性？也見識到法律動輒剝奪本勞工作權的崩壞面向。

於另一篇分享文下，更有業者留言大嘆，去年年初因疫情封境關係，引進140餘人卻因移工逃逸數僅6人已有逾越比率之可能，年底我國又政策性管制移工入境，導致無法短期內再引進新移工，只能靜待大限將至而被罰鍰處分；更值得擔憂的是，若今年疫情仍未改善，也只能眼睜睜看著奮鬥多年的公司關門大吉。

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我國引進移工至今已30年，因種種因素失聯的移工，從79年累計至今更近30萬餘人，經多年查緝，目前仍有5萬1千多名不知所蹤；龐大黑工成為治安死角，也使《就業服務法》成為雇主與仲介背負的苛刻刑具。

我國引進移工至今已30年，因種種因素失聯的移工，從79年累計至今更近30萬餘人，經多年查緝，目前仍有5萬1千多名不知所蹤；龐大黑工成為治安死角，也使《就業服務法》成為雇主與仲介背負的苛刻刑具。圖為去年九月，14名失聯落跑移工就逮。（資料照）

根據勞動部統計，102年起至109年每年移工逃逸均在17776人至23149人之間流動，其中以外籍看護工比例最高，約占52%。然而，外籍看護工失去聯繫後，不僅導致原受看護者無人照顧，更使雇主依規定有三個月內無法遞補的災難性懲罰。而失聯看護為在台謀生仍須尋求工作，亦間接影響國內勞動力市場與國人就業權益；也因為其身分敏感之脆弱處境屢遭不法分子利用，成為性剝削、勞力剝削對象，甚至犯罪工具，更加弱化移工人權與勞動權利之保障，進而使得勞動就業安全無法實現，這是自許以「人權立國」的台灣劍及履及應重視的問題。

筆者因工作關係，曾經與仲介公司或雇主參與移工遭人蛇集團誘騙後的救援與協尋。根據雇主陳述：來自印尼鄉村的S初時純樸乖巧，一個多月後當雇主意識到休假時S的打扮怎麼越來越冶豔時，S已利用雇主上班時間，丟下被照顧人失聯；再知悉S下落，已是七個月後，S躺在加護病房昏迷不醒，醫院急診室監視器拍到S疑似被同鄉送醫後丟包，醫院通知移民署，循線找到原雇主，此時雇主不僅要面臨S因喪失健保身分延伸的20幾萬醫藥費，還有來湊一腳開罰逃逸移工逾期居留罰款的移民署，搞得雇主「好人難當」；幸經筆者多方面協調，S最後在有效醫療後取得適航證明得以搭機返鄉。

但對主管機關而言，S在失聯後被人蛇集團強迫賣春的性剝削暗黑面，顯然沒有裁繳罰金結案重要。搜尋司法院網站判決書；逃逸移工熟門熟路開起應召站，性剝削同鄉人口販運犯罪的日益猖獗，不僅是對移工人權與社會治安的宣戰，也是戕害移工聘用與管理機制的劊子手，亟待相關單位打擊犯罪。

或許外籍看護逃逸的真相如勞動部官員接受訪問所稱：外籍看護工「逕自離開契約工作地」的主因，是被較高待遇吸引。家庭看護工雖然包吃包住，但是跟非法聘僱的日薪1500至2000元相較，實際落袋的金額仍有天壤之別。

不爭的是，越來越多仲介業碰到外籍看護工甫入境即失聯的情況。筆者協助多起一入境就在機場失聯的協尋案例；通常類似個案，會先透過母國仲介知悉失聯移工的臉書或IG試圖道德勸說及掌握行蹤。曾有最誇張一案，仲介人員經過一星期等待，好不容易看到移工臉書動態PO文，結果人竟在醫美診所割雙眼皮，接下來的動態更經常出現搭乘疑似台籍酒店經紀人的雙B車，出入網紅餐廳打卡用餐，在仲介擔心移工是否遭人蛇控制，將相關資訊通報移民署專勤隊，得到的答案，往往是「資訊不明確」無法發動查緝；更離譜的是，一個月後，逃逸看護變「貴婦」，PO文炫富展現雙C等名牌包、金飾、厚厚一疊新台幣，浮誇炫耀自己一星期的勞務所得，從下方在台同鄉深羨的留言觀察，相信在移工圈如此擴散「台灣錢淹腳目」的負面宣傳，不難預估下一波看護趨之若鶩的逃逸潮。

有效遏止移工逃逸問題的擴大，追本溯源首重杜絕黑工管道，也就是「人蛇不抓、逃逸不斷」，而非倒果為因，直線式思考動輒歸咎雇主或仲介，反因行政怠惰製造更多社會問題。

（台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問）

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