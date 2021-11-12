法操》印尼移工遭監禁12年卻討不回公道，為什麼？

檢察官在案件偵查終結後會做出起訴、緩起訴、不起訴等處分，不起訴的原因除了一般認為檢察官認為犯罪嫌疑不足之原因外，其實還有許多態樣規定在規定在刑事訴訟法第252條。

印尼移工遭監禁12年卻討不回公道，為什麼？（圖片來源：https://www.freepik.com/）

法操司想傳媒

根據新聞報導，一名年約50歲的印尼女性移工莉莉，被一名陳姓男子囚禁在家長達12年之久，直到男子死亡後才到警察局報案，並希望能夠協助她返鄉。不過刑法卻也無法幫印尼女子討回公道，高雄地檢署也做出不起訴處分，這是什麼原因？一起來看看法操的分析。

男子的行為違反什麼法律？

新聞提到男子監禁莉莉12年的時間內，多次違反其意願、以暴力脅迫手段滿足淫慾。因為是以強暴脅迫的手段施以性交，自然該當刑法第221條強制性交的要件，另外，如果對被害人施以凌虐（從新聞看來有此可能）還要依第222條第1項第5款加重刑責。

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而將人囚禁在家的行為，也觸犯了刑法第302條的私行拘禁罪。該條文中寫道處罰的行為是「私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者」，所謂「私行拘禁」指的是把別人關在密室指其失去自由；「其他非法方法」則是例如把人綁住、將有懼高症的人留在樹屋上或是將屋內的人身上衣物全部拿走，使其不敢出門等，各種將被害者行動自由被剝奪的方式都算在內。所以男子不論一開始綁住莉莉讓其無法逃脫，或是後來以暴力脅迫使其不敢逃跑都符合私行拘禁的要件。

順帶一提，該條僅規定致重傷或死亡須加重刑責，是因為輕傷結果往往是私行拘禁的行為過程中所造成，所以不會另外論罪。

那有沒有機會成立刑法第296條「使人為奴隸罪」呢？條文中規定「使人為奴隸或使人居於類似奴隸之不自由地位者」兩種成立要件，但「奴隸」的定義在法律中並未明文，只能從個案事實中加以認定；「使人居於類似奴隸之不自由地位」，則可以理解為將被害人處於不法支配下，使其失去普通人應有之自由權利，例如不讓看護休息放假，還命令其做很多額外的工作等等就有可能成立。

新聞提到莉莉「白天，她就像隻狗被栓住，晚上，還得像貓一般爭取主人的寵愛」明顯可知其早就處於不自由之地位，陳男的行為當然有本條之該當！

為什麼最終不起訴？

檢察官在案件偵查終結後會做出起訴、緩起訴、不起訴等處分，不起訴的原因除了一般認為檢察官認為犯罪嫌疑不足之原因外，其實還有許多態樣規定在規定在刑事訴訟法第252條。

刑事訴訟法

第 252 條

案件有左列情形之一者，應為不起訴之處分：

一、曾經判決確定者。

二、時效已完成者。

三、曾經大赦者。

四、犯罪後之法律已廢止其刑罰者。

五、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者。

六、被告死亡者。

七、法院對於被告無審判權者。

八、行為不罰者。

九、法律應免除其刑者。

十、犯罪嫌疑不足者。

由於此案行為人陳男已經死亡，代表刑罰不論是應報或是教育的功能都再也無法在他身上發揮作用，所以只能處以不起訴處分。這一死也讓刑法無法替莉莉討回「公道」，最多也只能依民法侵權行為之規定向死者之繼承人提起民事訴訟，就繼承的遺產範圍內請求損害賠償。

本文經授權轉載自法操 印尼移工遭監禁12年卻討不回公道，為什麼？

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