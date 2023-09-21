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自由開講》廢除巴氏量表全面開放外籍家庭工才能正本清源

2023/09/21 11:50

◎官文傑

由於大選將屆，事關百萬選民的長照議題再次浮上檯面，尤其申請外籍看護必備的巴氏量表條件嚴苛，更成為各在野政黨候選人抨擊政府執政不力的主要選項，也讓行政院長陳建仁公開宣示放寬外籍看護申請條件，並責成衛福部及勞動部盡速研議實施。

行政院院會（14日）通過「聘僱外籍家庭看護工申請條件多元認定」調整案，將放寬聘僱外籍看護的適用對象。（中央社）

今年8月1日上午我和就服公會全聯會前理事長黃杲傑，在前立委蔡啟芳的安排下，在立委辦公室面見勞動部某高階主管提供建言，當時我們提出勞動部應全面檢視早已過時頻臨崩解的外勞政策，並盡速修正所有不當舉措，廢除巴氏量表，全面開放外籍家庭工引進，才能有效紓解勞動力嚴重不足的隱憂！當時該主管回覆說，其實早在今年初，勞動部即有大幅放寬外籍看護引進的措施，但因新北某挺外勞團體立委從中作梗，使得整個放寬政策無疾而終！

其實，使用巴氏量表申請外籍看護，除條件嚴苛外，更是弊病叢生，偽造文書、賄絡醫事人員等案件層出不窮，甚至因此衍伸出暴力事件！另外，不當的外籍看護政策，更是讓民怨四起，申請看護照顧阿公，順便照顧阿嬤，違法！帶看護外出吃飯順便照顧小孩，違法！要看護清洗載送病患的汽車，違法！讓看護幫忙丟垃圾，違法！聘僱個外籍看護，竟然處處陷阱隨時觸法，身為外勞雇主真的是情何予勘！也因此讓不肖挺外勞團體，可藉此唆使外勞製造勞資爭議謀取暴利！讓雇主陷入人財兩失的困境，此為民怨之所在，不可不慎！

所以，全面開放外籍家庭工引進，才是正本清源之道！如此，當可讓困守家庭照顧病患、老人、小孩的年輕人無後顧之憂外出工作，大幅增加的勞動力，應可紓解一部分人力不足的窘境！更可讓視生、養小孩為畏途的年輕人，看到一線曙光，不再有小孩沒人照護的隱憂，願意為少子化貢獻一己之力！

至於如何劃分申請引進的外籍家庭工，是作為看護抑或作為幫傭？則可仿新加坡的作法，即申請引進外籍家庭工，每月須繳交6000元就業安定費，但家有重大傷病者、65歲以上老人及12歲以下小孩者，則只需繳交1500元就業安定費。總而言之，廢除巴氏量表，全面開放外籍家庭工引進，對國家社會整體來講利大於弊，且一舉數得，不知陳建仁院長以為然否？

前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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