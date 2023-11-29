自由開講》金馬獎是全體華語電影的最高殿堂

◎李允

中共自2018年抵制金馬後，中國已連續5年未曾有相關影視作品參與金馬評獎，今年有別過往多部以中國疫情、女性與勞動議題等影視作品入圍提名，其中來自中國、香港電影製作人、演員、創作團隊，更不畏艱辛赴臺參與盛會，有不少中國網友認為臺灣是唯一給華語電影尊重並且珍惜才華的地方。

第60屆金馬獎25日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，開場影片結束後，本屆評審團主席李安（前左起）、金馬執委會主席李屏賓與影后張艾嘉與多名影人一同登台，為典禮引言揭幕。（中央社）

藝術無對錯，引用臺灣導演李安曾說的一句話：「藝術歸藝術，我不希望有任何政治來干擾金馬獎，希望大家尊重這一點，請大家也給電影人尊重」。反觀中國近幾年在影視創作上，在中共當局不斷的頒法限制下，第34屆金雞獎的負面評價就是最好的例子，筆者能體會中國網友心中的哀號，當入圍最佳故事片的電影當中，除了《我的姐姐》其餘5部電影皆是中共建黨100周年的獻禮片時，就連支持中共小粉紅們也站不住腳反問：「是真沒好電影了所以硬湊數的嗎？」

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無論是中國電影金雞獎、香港電影金像獎還是臺灣電影金馬獎，回歸過去獎項創立的初衷，目的旨在肯定為華語電影付出與創作工作者們，今年金馬60入圍作品的傑出表現，亦在中國各大網站上掀起熱烈討論，金馬獎走過一甲子，即便中共目前尚未解除金馬的抵制，但筆者相信下一屆金馬獎會有更多來自四面八方電影工作者參與評獎，人走在太陽下必定會有陰影，當你無懼陰影的惡勢力時，作品總是會替你綻放屬於它的光芒。

（前駐港電視臺記者）

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