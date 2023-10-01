自由開講》必須嚴防中國的「資訊極權主義」

◎康駿銘

美國國務院日前發佈的一份報告指，中國政府透過審查、數據收集，公開與非公開手段收購外國媒體股份、贊助具影響力的網紅、拉攏政治精英及記者等方式來操縱資訊，涉及經費高達每年數十億美元，在全球散播錯誤訊息、進行認知作戰，在網路上帶動輿論風向來為唱好中國，同時攻擊批評中國政府或企業的人士。筆者認為，這份報告將掀起西方自由世界在資訊戰上的反擊，否則民主社會將逐步瓦解。

中國在台灣進行的認知作戰符合報告中所提及的行為模式。台灣眾多媒體之中，雖然表面上都是台灣企業，但實際上有不少早已是中國的傳聲筒，正是非公開、間接控制媒體的手法。而比起媒體，網紅似乎是更容易被收買和操控的目標，且更不為法律的限制和規管。透過平台上的贊助、假粉絲製造社群效應，甚至直接由公關公司協助製作與宣傳。這條紅媒產業鏈形成巨大的輿論機器，有能力在短時間內鋪天蓋地洗版帶風向，透過不同真假程度的資訊來影響民眾的判斷力，誤導受眾相信對中國有利或對反抗中國不利的訊息，不但令台灣社會徒增不必要的闢謠成本，更會造成社會的不信任及對立，中國僅需花費金錢就能坐收台灣社會內耗、鷸蚌相爭之利，更遑論這些收入來源有不少來自出口台灣的貿易所得，在中國經濟面臨嚴峻危機之時，台灣應更積極減少中國進口，阻截紅媒資金鏈。

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台灣眾多媒體之中，雖然表面上都是台灣企業，但實際上有不少早已是中國的傳聲筒，正是非公開、間接控制媒體的手法。（法新社）

事實上，美國的報告亦指出北京將目標鎖定在民主國家時，也會因為當地媒體與社會的反抗而遭受重大挫折。換言之就是民主的韌性是對抗中國資訊極權主義入侵的有效方式之一。現代文明社會雖然重視自由、平等、多元等進步價值，但台灣社會必須對中國有絕對的警覺性，「逢中必防」是基於中國侵台野心勃勃的理性防禦姿態，應審慎應對抖音或任何源自紅媒、中國的資訊，並養成事實查核的習慣，我們都能成為反資訊極權入侵的一份子。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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